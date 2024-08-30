Zafer Bayramı'nda gazileri öfkelendiren görüntü: Atatürk pankartı yerine bu neyin nesi!

Türk ordusu bundan 102 yıl önce tarihin en büyük destanlarından birini yazdı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki ordunun Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni kazanması Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası oldu. Geçtiğimiz günlerde de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran'da yaşamını yitirmişti.

ZAFER BAYRAMI'NDA HENİYYE PANKARTI

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde Gaziantep'te Demokrasi Meydanı'na Heniyye'nin pankartı asıldı. Bu durum meydanda toplanan gazilerin tepkisini çekti.

ALANI TERK ETTİLER

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Hasan Şencan meydandan görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Gazilerin alanı terk ederek protesto ettiği görüldü.

GAZİDEN TEPKİ: ATATÜRK'ÜN YERİNE BU PANKART NİYE ASILIYOR?

Gazilerden biri tepkisini şöyle dile getirdi:

"Bu cumhuriyet gazilerimizin, kahramanlarımızın güç birliğiyle meydana geldi. Bugün 30 Ağustos'un 102. yıl dönümü. Bu pankart neyin nesi! Atatürk'ün yerine bu pankart niye asılıyor?"

HENİYE PANKARTI İNDİRİLİP ATATÜRK PANKARTI ASILDI

Şencan, bir sonraki paylaşımında Heniyye pankartının yerine Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartının asıldığı görüntüyü "öncesi - sonrası" olarak paylaştı.