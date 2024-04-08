MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zahide Yetiş'in sahur programında konu yine cinsel ilişkiye geldi! Mustafa Karataş çok sinirlendi

Zahide Yetiş'in sahur programında konu yine cinsel ilişkiye geldi! Mustafa Karataş çok sinirlendi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.04.2024 15:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la sahur programında yine ilginç anlar yaşandı. Zahide Yetiş "Cima sırasında..." diyerek soruya başlayınca ilahiyatçı 'cinsel ilişki' diyerek düzeltti. Sunucunun sorusu da inanılmazdı. Zahide Yetiş "Kocanızla cinsel ilişki sırasında onları düşünün kimleri düşünelim?" dedi.

Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la Sahur yayınında ilginç sorular ve ilginç cevaplar dikkat çekiyor. Geçtiğimiz gün yaşananlardan sonra sahurda yine konu cinsel ilişkiye geldi.

Ekran görüntüsü 2024-04-08 151642
Zahide Yetiş ilahiyatçıya "Karı koca yakınlaştığında birbirine cima sırasında..." derken Karataş "Cinsel ilişki evet" diyerek sunucuyu düzeltti.

2
Zahide Yetiş ise utanarak "Bunları söylemek çok şey olmuyor da böyle uygun hale getirip..." dedi. Mustafa Karataş ise "Edebine uygun konuşursak dinde haya edilmez meselesi vardır mesela doğruyu öğrenmek için bazı şeyleri net konuşmak lazım" yanıtını verdi.

huıyıy

Ünlü sunucu ise kendisine gelen sorulardan bahsederek "Kocanızla cinsel ilişki sırasında onları düşünün, kimleri düşünelim?" dedi.

"Cinsel münasebet sırasında" deyip sordu! İlahiyatçının yanıtı... "Cinsel münasebet sırasında" deyip sordu! İlahiyatçının yanıtı...

CİMA SORUSU ÇOK SİNİRLENDİRDİ

Zahide Yetiş "Cima esnasında erkek de kadın da Allah dostlarını alimleri, salih insanları düşünür de bu birleşmeden hanımefendi hamile kalırsa ne olacakmış doğacak olan çocuğun kalp ve beyin yapısında o andaki hayale göre oluşur" dedi.

gjghjg

Mustafa Karataş ise bu yorumu çok sinirlendi. Karataş'ın ilk yorumu biplendi, ardından ise "Bunu ağır bir kelimeyle... Bu terbiyesiz din adına yapılmış, dine en büyük darbeye vuran bir sahtekarlık bu ya! Ne demek bu ya? Cima ederken Allah dostunu düşüneceksin filan bunu diyen kişi karınla ilişkide beni düşün diyor" diyerek sert çıktı.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeniden mi yayınlanıyor? İlk açıklama geldiYeniden mi yayınlanıyor? İlk açıklama geldi
Aylardır aşk iddiası vardı! Ve sonunda o isimle yakalandıAylardır aşk iddiası vardı! Ve sonunda o isimle yakalandı
Kendisinden 25 yaş küçük model aşk yaşadıklarını itiraf etti!Kendisinden 25 yaş küçük model aşk yaşadıklarını itiraf etti!
Anahtar Kelimeler:
Zahide Yetiş Mustafa Karataş ele çocuğun
En Çok Okunan Haberler
CHP birinci parti çıkmıştı, seçim iptal edildi! O ilçeye kayyum atandı

CHP birinci parti çıkmıştı, seçim iptal edildi! O ilçeye kayyum atandı

Haftada 4 gün çalışmaya onay! Türkiye’de ilk kez oldu

Haftada 4 gün çalışmaya onay! Türkiye’de ilk kez oldu

Oylar yeniden sayılınca AK Parti kaybetti!

Oylar yeniden sayılınca AK Parti kaybetti!

İYİ Parti'nin unutamadığı isim!

İYİ Parti'nin unutamadığı isim!

Niğde'de göçük faciası: 2 işçi yaşamını yitirdi

Niğde'de göçük faciası: 2 işçi yaşamını yitirdi

Erdoğan'a yaptığı çağrı gündem oldu: "Bu ülkenin bir reisi var..."

Erdoğan'a yaptığı çağrı gündem oldu: "Bu ülkenin bir reisi var..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.