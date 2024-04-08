Zahide Yetiş'in sahur programında konu yine cinsel ilişkiye geldi! Mustafa Karataş çok sinirlendi

Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la Sahur yayınında ilginç sorular ve ilginç cevaplar dikkat çekiyor. Geçtiğimiz gün yaşananlardan sonra sahurda yine konu cinsel ilişkiye geldi.



Zahide Yetiş ilahiyatçıya "Karı koca yakınlaştığında birbirine cima sırasında..." derken Karataş "Cinsel ilişki evet" diyerek sunucuyu düzeltti.



Zahide Yetiş ise utanarak "Bunları söylemek çok şey olmuyor da böyle uygun hale getirip..." dedi. Mustafa Karataş ise "Edebine uygun konuşursak dinde haya edilmez meselesi vardır mesela doğruyu öğrenmek için bazı şeyleri net konuşmak lazım" yanıtını verdi.

Ünlü sunucu ise kendisine gelen sorulardan bahsederek "Kocanızla cinsel ilişki sırasında onları düşünün, kimleri düşünelim?" dedi.

CİMA SORUSU ÇOK SİNİRLENDİRDİ

Zahide Yetiş "Cima esnasında erkek de kadın da Allah dostlarını alimleri, salih insanları düşünür de bu birleşmeden hanımefendi hamile kalırsa ne olacakmış doğacak olan çocuğun kalp ve beyin yapısında o andaki hayale göre oluşur" dedi.

Mustafa Karataş ise bu yorumu çok sinirlendi. Karataş'ın ilk yorumu biplendi, ardından ise "Bunu ağır bir kelimeyle... Bu terbiyesiz din adına yapılmış, dine en büyük darbeye vuran bir sahtekarlık bu ya! Ne demek bu ya? Cima ederken Allah dostunu düşüneceksin filan bunu diyen kişi karınla ilişkide beni düşün diyor" diyerek sert çıktı.





