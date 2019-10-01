Zalim İstanbul 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cenk ve Cemre evlendi mi? Zalim İstanbul 13. son bölüm izle!

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 13. bölümünde Cenk, Nedim' annesi ve Ceren tarafından uygulanan şiddete fazla dayanamaz. Karar vermiştir; onu, bu durumdan kurtaracaktır. Bu yolda ona en büyük yardımcı olacak kişi ise Cemre'dir. Ona planını anlatır. Cemre, Nedim'in sağlığına kavuşması ve yaşadığı manevi-fiziki şiddetten kurtulması için Cenk'in planını kabul eder. Plan dahilinde imza attıkları bir olay öncelikle Şeniz ve Ceren olmak üzere herkese büyük şok yaşatır.

CENK, CEMRE İLE EVLENDİĞİNİ AÇIKLIYOR Zalim İstanbul'un yeni bölümünde, Cenk ve Cemre evleniyor. Bu evlilik Şeniz'in düzenlediği partide ortaya çıkınca herkes şok yaşıyor! Başta Şeniz ve Ceren olmak üzere bu evlilik pek çok kişiyi sıkıntıya sokuyor!

Nedim ise, Ceren'in dolduruşuna geldiğinden Cemre'ye karşı mesafeli davranır. Cenk ile aşk yaşadığını düşündüğünden Cemre'ye tavır alır. Cemre, Nedim'in bu davranışlarından dolayı çok üzgündür. Onunla tekrar eskisi gibi olmanın yollarını aramaktadır.

Şeniz, Cenk'in iplerini Cemre'nin eline aldığını görünce çok öfkelenir. Cenk'in peşinde dolaşmasından dolayı ona kızgındır. İkisini ayırmanın yollarını arar. Cenk'i geçmişe götürecek kötü bir plan yapar. Onun önünde balkon kenarına çıkarak intihar etmeye kararlı olduğunu gösterir. Cenk, Nedim'in düşüşünden kaynaklı travması ile bu görüntü karşısında kendisini kötü hisseder.

