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Zalim İstanbul 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nedim, donmak üzere olan Cenk ve Cemre'yi kurtaracak mı? Zalim İstanbul 30. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 11.02.2020 03:16 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un 31. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Zalim İstanbul yeni bölümde Cemre'yi kurtarmaya çalışırken Cenk de Cemre ile birlikte bir buzhanede kapalı kalıyor. Ölmek üzere olduğunu düşünen Cenk, Cemre'ye hayatının itiraflarından birini yapıyor. Ölmek üzere olan Cenk ve Cemre'ye ne olacak? İşte Zalim İstanbul 31. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul, 10 Şubat Pazartesi akşamı 30. son bölümüyle ekrana geldi. Zalim İstanbul'un 17 Şubat Pazartesi ekrana gelecek olan 31. yeni bölümünden de ilk fragman Kanal D tarafından yayınlandı.

ZALİM İSTANBUL'DA CENK VE CEMRE'YE NE OLACAK?

Zalim İstanbul yeni bölümde, buzhanede kapalı kalan Cenk ve Cemre ölümle burun buruna geliyor. Cenk, Cemre'ye Ceren'in bebeğiyle ilgili itirafta bulunuyor. Nedim ise Cemre'yi kurtarmak için harekete geçiyor. Sonunda Cenk ve Cemre'yi bulan Nedim onları dışarı çıkartıyor. Ancak ikisinin de durumu oldukça kötüdür. Agah, Şeniz ve diğerleri de onların yanına gidiyor.

Agah ise Cemre'yi kaçıranları buluyor. Olayın Şeniz bir bağlantısı olup olmadığını sorgulayan Agah gerçekleri öğreniyor.

Zalim İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şeniz oğlunu kaybetmeyi göze alamaz ve kokteyl gecesi Cemre’yi susturur. Cenk onunla konuşmak isteyen Cemreyi aramaktadır, bu durum Nedim’in de dikkatini çeker. Şenizin planı umduğu gibi ilerlemez. Cenk Cemre’nin yokluğunun izini sürerken Nedim cep telefonuna gelen mesaj ile şok olur.

Seher ise yıkılmış kızından bir haber alabilmek için çaresiz beklemekteyken, Civan Damla ile birlikte harekete geçer. Civan’ın telaşı onlar için beklenmeyen bir tehlikeye sebep olur.

Şeniz durumu kontrol altına almaya çalışırken, Cenk ve Nedim için ise iş birliği yapmaktan başka çare yoktur.

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