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Zalim İstanbul 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Agah, Ceren'i evden kovdu! Zalim İstanbul 36. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 24.03.2020 03:29 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul 36. son bölümüyle ekrana geldi. Zalim İstanbul son bölümde, Agah, Ceren'in bebek olayı ile ilgili Şeniz ile yaptığı anlaşmayı herkesin önünde yüzüne vurdu. Ancak Ceren'in bebek olayından sonra Cenk'i kıskaca aldığını öğrenen Agah çılgına döndü. Agah Ceren'i "Torunumu bırak ve köşkten git" diyerek evden kovdu. Peki Zalim İstanbul 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Zalim İstanbul son bölümde yaşananlar ve final sahnesi.

Başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul, 23 Mart Pazartesi akşamı 36. son bölümüyle ekrana geldi. Zalim İstanbul son bölümde, Ceren, Nedim'den boşanma için yüklü miktarda nafaka aldı. Bu durum Agah'ın kulağına gitti. Bebek ortaya çıktıktan sonra da, Cenk'i kıskacına aldığını öğrenen Agah çok sinirlendi. Ceren, bebeğin geleceğini düşündüğünü söyleyerek Cenk'ten şirket hisselerinin yarısını istedi. Agah ise, bu köşe kapmaca olayına bir son verdi. Ceren'in, Şeniz ile birlikte yaptığı anlaşmayı ortaya çıkartarak onu köşeye sıkıştırdı.

ZALİM İSTANBUL 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul dizisinin 23 Mart Pazartesi ekrana gelmesi beklenen 17. yeni bölümünden fragman ise henüz Kanal D tarafından yayınlanmadı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM ÖZETİ

Başak bebekle birlikte köşke döndüğünde Ceren’i hayatının şoku beklemektedir.Nedim ve Cemre öğrendikleri gerçekle şaşkına dönerler. Başak bebekle birlikte köşke döndüğünde ise Ceren’i hayatının şoku beklemektedir. Ceren bebeğini kucağına alamadan Başak bebekle birlikte ortadan kaybolur.

Cenk annesi hakkındaki gerçeği öğrenip soluğu babasının yanında alır. Agah oğlu ile omuz omuza yürüyeceklerini düşünürken Cenk’in bu duruma tepkisi ne olacaktır? Agah için artık son damla da düşmüştür, kimsenin beklemediği bir anda köşkü yerinden oynatacak hamleyi yapar.

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