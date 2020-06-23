Zalim İstanbul neden bitti? Cenk öldü mü? Cemre ve Nedim evliliği finale damga vurdu! Zalim İstanbul 39. ve final bölümü izle!

Zalim İstanbul dizisi 22 Haziran Pazartesi akşamı 39. ve final bölümüyle ekrana geldi. Üst üste ayrılıkların yaşandığı Zalim İstanbul'un final bölümünde ise ölen isim Cenk oldu. Zalim İstanbul'da Agah, Ceren ve Şeniz'in ardından Cenk'in de veda etmesi tüm dengeleri değiştirdi.
Yapımcılığını Avşar Film'in, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği, kadrosunda Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Berker Güven, İdris Nebi Taşkın, Bahar Şahin, Sera Kutlubey ve Simay Barlas'ın yer aldığı Zalim İstanbul, duygusal bir bölümle ekrana veda etti.
Zalim İstanbul 39. bölümde Cenk, ölümünün yaklaşmasına yakın bir veda videosu çekti. Ölümünün gerçekleşmesi sonrası Nedim, herkesi salonda toplayarak bu videoyu izletti. Cenk, herkese tek tek içinden geçen duygularını ve sevgilerini anlattı. Köşk ahalisi, Cenk'in ölmeden önce hazırladığı video mesajını gözyaşları içinde izledi.
Zalim İstanbul final bölümünde, Cenk'in ölmesi üzerine, Cemre ve Nedim evlendi. Ceren ve Cenk'in ölmesinin ardından Umut'un ailesi ise Cemre ve Nedim oldu. Zalim İstanbul'un final sahnesine ise Cemre, Nedim ve Umut'un mutlu anları damga vurdu.
Zalim İstanbul dizisi, düşen reytingler nedeniyle sezon sonunda final yapmaya hazırlanıyordu. Ancak koronavirüs nedeniyle son bölümlerinin çekimleri ertelendi. Ancak salgının ardından Mayıs sonunda kalan son 3 bölümün çekimlerinin yapılmasına karar verildi. Dizide Agah Karaçay rolünü canlandıran Fikret Kuşkan ise, riskli grupta olduğunu açıklayarak çekimlere katılmadı ve diziye erken veda etti.
Ceren ve Şeniz’in hayatları korkunç bir şekilde son bulur. Yılmaz ailesi Ceren’in yasını tutamadan yepyeni bir gündemle sarsılır. Bu defa kıyamet müştemilatta kopacaktır. Cemre annesinin yıllardır sakladığı sırrın ortaya çıkmasıyla karmakarışık duygular içine girer. Bu yolda en büyük destekçisi, araları hala bozuk da olsa Nedim olacaktır.
Cenk anne ve babasını arka arkaya kaybettikten sonra geri kalan zamanını oğlu ile geçirmeye karar verir. Bu kararda hastalığının da payı büyüktür.
Civan başlarına gelen bunca olaydan sonra askere gitmeye karar verir. Bu gidiş belki de büyük kavuşmalara gebe olacaktır.
Zalim İstanbul, acının, özlemin, aşkın, sevginin ve gerçek bir aile olmanın anlatıldığı son bölümüyle seyircisine veda eder.
Okuyucu Yorumları 0 yorum