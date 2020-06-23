MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Zalim İstanbul neden bitti? Cenk öldü mü? Cemre ve Nedim evliliği finale damga vurdu! Zalim İstanbul 39. ve final bölümü izle!

Zalim İstanbul neden bitti? Cenk öldü mü? Cemre ve Nedim evliliği finale damga vurdu! Zalim İstanbul 39. ve final bölümü izle!

DİZİ HABERLERİ  | 23.06.2020 02:58 | Son Güncelleme

Zalim İstanbul dizisi 39. son bölümüyle final yaparak ekrana veda etti. Zalim İstanbul'da Agah, Ceren ve Şeniz'in ölümünün ardından Karaçay ailesinde bir veda daha yaşandı. Ozan Dolunay'ın canlandırdığı Cenk hastalığına yenik düşerek öldü. Cenk'in ölmeden önce çektiği veda videosu ise herkesi duygulandırdı. Final sahnesine ise Cenk'in ölmesinin ardından Cemre ve Nedim'in evlenmeleri damga vurdu. Peki Zalim İstanbul neden bitti? Zalim İstanbul 39. son bölüm final sahnesi izle.

Zalim İstanbul dizisi 22 Haziran Pazartesi akşamı 39. ve final bölümüyle ekrana geldi. Üst üste ayrılıkların yaşandığı Zalim İstanbul'un final bölümünde ise ölen isim Cenk oldu. Zalim İstanbul'da Agah, Ceren ve Şeniz'in ardından Cenk'in de veda etmesi tüm dengeleri değiştirdi.

zalim4
Yapımcılığını Avşar Film'in, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği, kadrosunda Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Berker Güven, İdris Nebi Taşkın, Bahar Şahin, Sera Kutlubey ve Simay Barlas'ın yer aldığı Zalim İstanbul, duygusal bir bölümle ekrana veda etti.

CENK'İN VEDA VİDEOSU HERKESİ DUYGULANDIRDI

Zalim İstanbul 39. bölümde Cenk, ölümünün yaklaşmasına yakın bir veda videosu çekti. Ölümünün gerçekleşmesi sonrası Nedim, herkesi salonda toplayarak bu videoyu izletti. Cenk, herkese tek tek içinden geçen duygularını ve sevgilerini anlattı. Köşk ahalisi, Cenk'in ölmeden önce hazırladığı video mesajını gözyaşları içinde izledi.

zalim2

CENK'İN ÖLDÜ! CEMRE VE NEDİM EVLENDİ!

Zalim İstanbul final bölümünde, Cenk'in ölmesi üzerine, Cemre ve Nedim evlendi. Ceren ve Cenk'in ölmesinin ardından Umut'un ailesi ise Cemre ve Nedim oldu. Zalim İstanbul'un final sahnesine ise Cemre, Nedim ve Umut'un mutlu anları damga vurdu.

zalim3

ZALİM İSTANBUL NEDEN FİNAL YAPTI?

Zalim İstanbul dizisi, düşen reytingler nedeniyle sezon sonunda final yapmaya hazırlanıyordu. Ancak koronavirüs nedeniyle son bölümlerinin çekimleri ertelendi. Ancak salgının ardından Mayıs sonunda kalan son 3 bölümün çekimlerinin yapılmasına karar verildi. Dizide Agah Karaçay rolünü canlandıran Fikret Kuşkan ise, riskli grupta olduğunu açıklayarak çekimlere katılmadı ve diziye erken veda etti.

zalim istanbul

ZALİM İSTANBUL FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Ceren ve Şeniz’in hayatları korkunç bir şekilde son bulur. Yılmaz ailesi Ceren’in yasını tutamadan yepyeni bir gündemle sarsılır. Bu defa kıyamet müştemilatta kopacaktır. Cemre annesinin yıllardır sakladığı sırrın ortaya çıkmasıyla karmakarışık duygular içine girer. Bu yolda en büyük destekçisi, araları hala bozuk da olsa Nedim olacaktır.

zalim istanbul3

Cenk anne ve babasını arka arkaya kaybettikten sonra geri kalan zamanını oğlu ile geçirmeye karar verir. Bu kararda hastalığının da payı büyüktür.

Civan başlarına gelen bunca olaydan sonra askere gitmeye karar verir. Bu gidiş belki de büyük kavuşmalara gebe olacaktır.

Zalim İstanbul, acının, özlemin, aşkın, sevginin ve gerçek bir aile olmanın anlatıldığı son bölümüyle seyircisine veda eder.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesindeBursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesinde
Demet Özdemir'den hayranlarına Doğduğun Ev Kaderindir müjdesi! Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?Demet Özdemir'den hayranlarına Doğduğun Ev Kaderindir müjdesi! Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?
Sakar Şakir nerede ve ne zaman çekildi?Sakar Şakir nerede ve ne zaman çekildi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YKS ve Kurban Bayramı için kritik toplantı!

YKS ve Kurban Bayramı için kritik toplantı!

22 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

22 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

Ezber bozan koronavirüs araştırması! 3 ay sonra keskin düşüş

Ezber bozan koronavirüs araştırması! 3 ay sonra keskin düşüş

DSÖ'den korkutan açıklama: Vaka sayısı rekor kırdı

DSÖ'den korkutan açıklama: Vaka sayısı rekor kırdı

Meteoroloji'den İstanbul'a 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den İstanbul'a 'sarı' uyarı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sevilen diziden şoke eden final!

Sevilen diziden şoke eden final!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Muhabirin sorusu sinirlendirdi! Yayını kesti

Muhabirin sorusu sinirlendirdi! Yayını kesti

Alef dizisi ekrana veda etti!

Alef dizisi ekrana veda etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gençliğim Eyvah dizisi 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arif ve Zekeriya ortalığı karıştırıyor! Gençliğim Eyvah son bölüm izle!

Gençliğim Eyvah dizisi 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arif ve Zekeriya ortalığı karıştırıyor! Gençliğim Eyvah son bölüm izle!

Sefirin Kızı sezon finalinde Sancar öldü mü? Kaçırılan Nare ve Melek'e ne olacak? Sefirin Kızı 17. bölüm (sezon finali) izle!

Ekrana böyle veda etti!

Demet Özdemir'den hayranlarına Doğduğun Ev Kaderindir müjdesi! Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?

Demet Özdemir'den hayranlarına Doğduğun Ev Kaderindir müjdesi! Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?

Yedi Numara nerede ve ne zaman çekildi? Hangi yılda yayınlandı? İşte Yedi Numara dizisi konusu ve oyuncuları

Sevilen dizi Yedi Numara yeniden ekranlarda

Engin Altan Düzyatan ilk kez çok net konuştu: Kuruluş Osman'a dahil olacak mı?

Kuruluş Osman'a dahil olacak mı?

Aşk-ı Memnu neden yayınlanmadı? Aşk-ı Memnu ne zaman ve saat kaçta?

Aşk-ı Memnu neden yayınlanmadı? Kanal D yayın akışı (22 Haziran 2020)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.