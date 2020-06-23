Zalim İstanbul neden bitti? Cenk öldü mü? Cemre ve Nedim evliliği finale damga vurdu! Zalim İstanbul 39. ve final bölümü izle!

Zalim İstanbul dizisi 22 Haziran Pazartesi akşamı 39. ve final bölümüyle ekrana geldi. Üst üste ayrılıkların yaşandığı Zalim İstanbul'un final bölümünde ise ölen isim Cenk oldu. Zalim İstanbul'da Agah, Ceren ve Şeniz'in ardından Cenk'in de veda etmesi tüm dengeleri değiştirdi.



Yapımcılığını Avşar Film'in, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği, kadrosunda Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Berker Güven, İdris Nebi Taşkın, Bahar Şahin, Sera Kutlubey ve Simay Barlas'ın yer aldığı Zalim İstanbul, duygusal bir bölümle ekrana veda etti.

CENK'İN VEDA VİDEOSU HERKESİ DUYGULANDIRDI

Zalim İstanbul 39. bölümde Cenk, ölümünün yaklaşmasına yakın bir veda videosu çekti. Ölümünün gerçekleşmesi sonrası Nedim, herkesi salonda toplayarak bu videoyu izletti. Cenk, herkese tek tek içinden geçen duygularını ve sevgilerini anlattı. Köşk ahalisi, Cenk'in ölmeden önce hazırladığı video mesajını gözyaşları içinde izledi.

CENK'İN ÖLDÜ! CEMRE VE NEDİM EVLENDİ!

Zalim İstanbul final bölümünde, Cenk'in ölmesi üzerine, Cemre ve Nedim evlendi. Ceren ve Cenk'in ölmesinin ardından Umut'un ailesi ise Cemre ve Nedim oldu. Zalim İstanbul'un final sahnesine ise Cemre, Nedim ve Umut'un mutlu anları damga vurdu.