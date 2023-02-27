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'Zaman zaman üzüyorum' demişti... 'Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz çifti boşanıyor' iddiası

27.02.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Özdemir ile ateşli sahneleri günlerce gündem olan Buğra Gülsoy ile 5 yıllık eşi Nilüfer Gürbüz cephesinden flaş bir haber geldi. iddialara göre çift aldıkları ortak kararla evliliklerini anlaşmalı olarak bitirmeye hazırlanıyor.

'Zaman zaman üzüyorum' demişti... 'Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz çifti boşanıyor' iddiası

Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz çifti hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Buğra Gülsoy ile 2018 yılında nikah masasına oturduğu Nilüfer Gürbüz’ün evlilikleri bitiyor.

Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre; nisan ayında 4 yaşına girecek olan Cem adında bir oğulları olan çift aldıkları ortak kararla evliliklerini anlaşmalı olarak bitirmeye hazırlanıyor.

Aynı evde yaşayan çiftin uzun süredir beraber değil, tek başlarına sosyal ortamlar katılması dikkat çekiyordu. Yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle evliliklerini yürütemeyen çift, oğulları için arkadaşça görüşmeye devam edecek.

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"DERİN DEPRESYONLARIM OLUYOR"

Buğra Gülsoy geçen aylarda Ceyda Düvenci’nin programına konuk olmuş ve “Aşkın geçici olduğuna inanıyorum, geriye kalan sevgi olunca ilişki uzun sürüyor. Bizim de Nilüfer’le öyle oldu. Nilüfer dünyanın en troll insanı… Ben çok sıkıcı biriyim, derin depresyonlarım oluyor. Onları zaman zaman üzüyorum” demişti.

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Buğra Gülsoy evlilik ele

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