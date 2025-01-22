Zar zor geçindiği işinden istifa etti! Akrabasının çiftliğini devraldı: 2 ayda 994 bin TL kazandı

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Heilongjiang eyaletinde yaşayan eski uçuş görevlisi Yang Yanxi işini bırakıp domuz yetiştirmek için memleketine dönünce kısa sürede gelirini katlamayı başardı. Hikayesini sosyal medyadan anlattıktan sonra popüler olan Yanxi, "Çiftçi bir ailede doğdum. Üniversiteden mezun olduktan sonra uçuş görevlisi olarak çalıştım ve 5 yılımı Şanghay'daki bir havayolu şirketinde geçirdim. O dönemde aylık maaşım 9 milyon VND civarındaydı" dedi.

Jiupai News'e konuşan 27 yaşındaki genç kadın temel gereksinimleri dışında maaşından kendisine para kalmadığını ve sık sık ailesinden para istemek zorunda kaldığını söyledi. 2022 yılında ailesinde sağlık sorunlarının olmasından sonra uçuş görevlisi olarak işini bırakıp memleketi Heilongjiang'a döndü.

Bir akrabasının domuz çiftliğini devralarak hayvan yetiştirmeye başlayan Yanxi'i 2 ay içinde 700 milyon VND ( yaklaşık 994 bin TL) kazandı. Üstelik çiftlik hayatını sosyal medya uygulamalarından paylaşarak 1.2 milyon takipçiye ulaştı. Videolarda Yang domuz maması hazırlıyor, domuzları besliyor ve atıklarını temizliyor. Ayrıca uyuyan domuzlarla video çekerken kombinlerini de gösteriyor.