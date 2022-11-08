Zayn Malik'ten İngiltere başbakanına çağrı! 'Durumu olmayan öğrencilere ücretsiz verin'

Eski One Direction grubunun solisti dünyaca ünlü şarkıcı Zayn Malik, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a mektup yazdı.

"BU UTANCIN NASIL OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Malik, okullarda yoksul öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi gerektiğini söyleyerek, "Bu çocuklar konsantrasyon eksikliği çekiyor, hatta bazıları okul kantinlerinden yiyecek çalmaya bile başvuruyor. Çünkü çok açlar ama öğle yemeği almaya güçleri yetmiyor. Utanıyorlar ve bu utanç onların hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarını doğrudan etkiliyor. Bu utancın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Bizzat deneyimledim, Bradford'da büyürken bedava okul yemeklerine güvendim" ifadelerini kullandı.



Hükümet, dönem boyunca ihtiyacı olan öğrencilere 1.6 milyondan fazla ücretsiz okul yemeği sağlandığını söylemişti.

