Zebranın bir eşekle çiftleşmesinden doğan Zeşek görenleri hayrete düşürdü

Bir eşek ile bir zebranın çiftleşmesinden doğan sevimli yavru, Kenya'daki Chyulu Hills Milli Parkı'nda, parkın zebralarından birinin yanında keşfedildi. Hayvan kurtarma ve rehabilitasyon organizasyonu olan Sheldrick Wildlife Trust’ın bakıcıları yavruyu bulduklarında şeritleri olduğunu fark ettiler ancak oldukça soluklardı ve sadece vücudunun yarısını kaplıyorlardı. Daha yakından baktıklarında yavrunun zebra olmadığını, zebra ve eşeğin çiftleşmesi sonucunda doğan "Zeşek" adını verdikleri bir hayvan olduğunu fark ettiler.

It's a Zonkey! We've connected the dots.... or is that joined the stripes, as to the origins of this unusual character, born to a female zebra helped last year by our SWT/KWS Tsavo Vet Unit. Get the full story at https://t.co/FHCp1VyCuw pic.twitter.com/zrOww0cSHp