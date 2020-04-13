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Zebranın bir eşekle çiftleşmesinden doğan Zeşek görenleri hayrete düşürdü

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Zebra ile bir eşeğin çiftleşmesinden doğan sevimli yavru görenleri hayrete düşürdü. Kenya’da meydana gelen olayda Milli Park görevlileri bu sevimli yavruya "Zeşek" adını verdi.

Zebranın bir eşekle çiftleşmesinden doğan Zeşek görenleri hayrete düşürdü

Bir eşek ile bir zebranın çiftleşmesinden doğan sevimli yavru, Kenya'daki Chyulu Hills Milli Parkı'nda, parkın zebralarından birinin yanında keşfedildi. Hayvan kurtarma ve rehabilitasyon organizasyonu olan Sheldrick Wildlife Trust’ın bakıcıları yavruyu bulduklarında şeritleri olduğunu fark ettiler ancak oldukça soluklardı ve sadece vücudunun yarısını kaplıyorlardı. Daha yakından baktıklarında yavrunun zebra olmadığını, zebra ve eşeğin çiftleşmesi sonucunda doğan "Zeşek" adını verdikleri bir hayvan olduğunu fark ettiler.

Normalde bebek filler, gergedanlar ve nadiren öksüz zebralarla ilgilenen Sheldrick Wildlife Trust, Kenya’nın Tsavo Doğu Milli Parkı’ndan kaçıp yerel bir sığır sürüsüne katılmış olan anne zebrayı Chyulu Milli Parkı’na götürdü.

Zebra hamilelikleri tam 12 ay sürer. Bu nedenle organizasyondaki bakıcıların, önceden bir sığır sürüsü ile yaşayan zebraya ne olduğunu anlamaları zor olmadı. Anne zebra, bir eşek ile çiftleşmişti.

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Sheldrick Wildlife Trust basın açıklamasında “Zeşek, eşek babasının sağlam gövdesini ve zebra annesinin çizgili bacaklarını almış. Normal bir hayat sürecek olmasına rağmen, olgunluğa eriştiği zaman üreyemeyecek.” diye anlattı.

Anne zebra ve yavrusu zeşek, çok yırtıcı hayvan olmayan ama bol miktarda yiyecek ve suya sahip Chyulu Ulusal Parkı’nda hayatlarının en güzel zamanlarını yaşıyorlar.

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Zeşekler aslında inanılmaz nadirdir, çünkü eşekler ve zebralar aynı kromozom sayısına sahip olmadıkları için çiftleşme olasılıkları çok düşüktür. Bu küçük zeşeği bu kadar özel kılan da bu.


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Anahtar Kelimeler:
Zeşek, Zebra, eşek,

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