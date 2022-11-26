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Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

26.11.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fast food yiyeceklerin zararları bilinen bir gerçek. Kullanılan kanserojen maddeler yüzünden insan sağlığına zararı olan işlenmiş, trans yağlı, şeker ve sodyum oranı yüksek yiyeceklerle ilgili her geçen gün yeni bir gerçek daha ortaya çıkıyor. Araştırmacılar, bu tarz yiyeceklerin en ufak ağrıyı bile tetikleyerek vücudu sarsabileceğini, kronik inflamasyona ve yararın geç iyileşmesine hatta yaranın daha da büyümesine neden olabileceğini ortaya çıkardı.

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Fast food, şeker ve sodyum oranı yüksek, işlenmiş, trans yağlı yiyeceklerin verdiği zarar artık bilinen bir gerçek. Bu yiyeceklerin kolesterolü yükselterek kalp hastalıklarına neden olduğu, kanseri tetiklediği, obezite, felç gibi hayatı olumsuz etkileyecek hastalıklara neden olabileceği biliniyor. Kötü beslenme veya obez olmak kronik inflamasyona ve ağrı duyarlılığına yol açar. Şimdi araştırmacılar, birkaç ara öğünün bile benzer hasara neden olabileceğine inanıyor.

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Bir araştırmaya göre, abur cubur yemek, aslında etkisiz olabilecek ağrıları tetikleyerek insanları acıya karşı daha duyarlı hale getirebilir. Fast food'daki bazı yağlar, arterlerde kolesterol birikmesine neden olarak iltihaba yol açabilir, bu da eklem ağrısına yol açar ve insanları ağrıya karşı daha duyarlı hale getirir.

BİR KERE YEMENİZ YETER

Uzun süre obez olmanın veya abur cubur yemenin kronik ağrıya yol açabileceği iyi bir şekilde belgelenmiştir. Şimdi araştırmacılar sadece birkaç öğün ara vermenin bile hasara neden olabileceğini söylüyor. Fareler üzerinde yapılan bir araştırma, kandaki doymuş yağın, iltihaplanmaya yol açan ve sinir hasarı semptomlarını taklit eden sinir hücresi reseptörlerine bağlandığını buldu.

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Süreç, kemirgenleri fazla kilolu yapmak için yeterli kaloriye sahip olmayan yüksek yağlı bir diyetle sadece sekiz hafta sonra gözlemlendi. UT Dallas'ta nörobilim profesörü olan Dr Michael Burton şunları söyledi: 'Bu çalışma, diyabete ihtiyacınız olmadığını gösteriyor; bir patolojiye veya yaralanmaya ihtiyacınız yok. Hastalanmak için yüksek yağlı bir yemek yeterlidir. ABD'de neredeyse hepimizin bir noktada yediğine benzer yemekler." Önceki çalışmalar, aynı zamanda obez veya diyabet hastası olan fareler ile yüksek yağlı diyetlerin ilişkisine bakmıştı.

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ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?

Scientific Reports dergisinde yayınlanan araştırma, farklı diyetlerin sekiz hafta boyunca iki grup fare üzerindeki etkilerini karşılaştırdı. Biri normal yemek alırken, diğeri obeziteye neden olmayacak yüksek yağlı bir diyetle beslendi. Araştırmacılar kanlarında doymuş yağ aradılar. Yüksek yağlı diyetteki farelerin daha yüksek palmitik asit seviyelerine sahip olduğunu buldular.


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