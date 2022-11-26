HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, göbek yağlarını bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, göbek yağlarını bomba gibi patlatıyor!

26.11.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücudunuz yediğiniz her yiyecek ve içeceği enerjiye çeviriyor. Vücudunuz ayrıca depolanan yağı da enerjiye dönüştürebilir. Bu süreçler metabolizma olarak biliniyor. Ancak herkesin metabolizması aynı değildir. Aslında, yediklerinizin metabolizmanızın ne kadar "yüksek" olduğu üzerinde büyük bir etkisi olabilir. Bir doktor, gün boyunca daha fazla yağ yakmanıza yardımcı olmak için metabolizmanızı nasıl hızlandıracağınıza dair ipucu paylaştı.

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, göbek yağlarını bomba gibi patlatıyor!

Bir doktor yaptığı açıklamayla, gün boyu metabolizmanızın hiç durmadan çalışması için yapılması gerekenleri açıkladı. Doktor, sabah kahvenize üç temel besin eklemenizi öneriyor.

GIDANIN TERMOJENİK ETKİSİ

Doctor Tax Bhatia , blogunda metabolizmanın ne kadar hızlı çalışacağını üç ana faktöre bağlı olarak öneriyor; bunlardan ikisi, yediğiniz yiyecekler tarafından değiştirilebilir.

Bu faktörlerden biri, yiyeceklerden aldığınız enerjinin diğer yiyecekleri parçalamak için kullanılıp kullanılmadığı veya doğrudan yakılıp yıkılmadığıdır. Buna gıdanın "termojenik etkisi" dendiğini açıklıyor.

iStock-892955980

Diğer iki faktör, bazal metabolizma hızınızı ve ne kadar fiziksel aktivite yaptığınızı içerir. Bazal metabolizma hızınız, hiçbir şey yapmadan doğal olarak parçaladığınız enerji miktarıdır.

Doktor Bhatia, bazı yiyeceklerin bazal metabolizma hızınızı ve diğer yiyeceklerin vücutta nasıl kullanıldığını etkileyebileceğini (termojenik etki) açıklıyor.

DİNLENİRKEN KİLO VERİN

Bu özel yiyecekler, "dinlenirken daha fazla kalori yakmanıza ve kilo vermenize yardımcı olabilir" diye ekliyor. Peki, daha fazla yağ yakmak için metabolizmanızı geliştirmek için önerdiği yiyecekler nelerdir? Doktor Bhatia, ister kahve ister çay olsun, sabah demlemenize üç farklı ek besin eklemenizi önerir. "Doğru malzemeleri eklerseniz, sindirimi hazırlayabilir, hücrelerinize enerji verebilir ve sağlıklı metabolizmayı ve hormon seviyelerini destekleyebilirsiniz." diye ekleme yapıyor. Eklemeyi önerdiği besinlerden biri de kollajen peptitleridir.

iStock-157421966

KOLAJEN NEDİR?

Kolajen, yiyecekleri hücrelere güç sağlayan besinlere dönüştürmeye yardımcı olan ve gün boyu metabolizmayı artırmaya yardımcı olan amino asitler içerir

METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN İÇECEK

Tarçın: Doktor sabah içeceğinize tarçın eklemenizi öneriyor. Çalışmalar, bir fincan tarçının kan şekeri seviyenizi düşürebileceğini, yağ yakımını artırabileceğini ve iltihaplanmayı yavaşlatabileceğini göstermiştir. Bir çalışma, tarçına kokusunu veren kimyasalın insan yağ hücrelerine nasıl tepki verdiğini inceledi. Yağların, yağın parçalanmasını artıran enzimler oluşturmaya başladığını buldu.

iStock-511814214

Hindistancevizi yağı: Son ipucu, kahvenize veya çayınıza hindistancevizi yağı eklemek. Hindistan cevizi yağı, yağ yakımıyla bağlantılı küçük kimyasallar içeren başka bir besindir. Özellikle, çalışmaların metabolizmanızı hızlandırdığını gösterdiği çok sayıda yağ asidi içerir. Bununla birlikte, çok fazla hindistancevizi yağı kullanmakla ilişkili sağlık riskleri olabilir. British Heart Foundation, yağın tereyağından yaklaşık üçte bir oranında daha fazla doymuş yağ içerdiğini açıklıyor. Ölçüye dikkat edilmeli.

KAHVE İÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kahve, vücudunuzdaki kortizol adı verilen stres hormonunun seviyesini yükseltir, ancak bu etki kişiden kişiye değişebilir. Kısa vadede, kortizol artışının yağ metabolizmasını artırmaya yardımcı olduğu gösterildi. Ancak bazı araştırmalar, aşırı kahve tüketiminin bir sonucu olarak çok fazla kortizolün daha fazla göbek yağı geliştirmenize ve kilo almanıza neden olabileceğini öne sürüyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyorDoğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor
Devlet hastanesinde sahte doktor skandalı!Devlet hastanesinde sahte doktor skandalı!
Canlı yayında ilk kez açıkladı: 'Fermuar Yöntemi' masada!Canlı yayında ilk kez açıkladı: 'Fermuar Yöntemi' masada!
Anahtar Kelimeler:
göbek yağı metabolizma göbek yağları metabolizma hızlandırıcı göbek yağı eritme kürleri göbek yağlarını eriten kür

En Çok Okunan Haberler

İsmini duyan inanmıyor! 'Türkiye’de adaşım yok, belki dünyada da yok'

İsmini duyan inanmıyor! 'Türkiye’de adaşım yok, belki dünyada da yok'

Dünya Kupası'nda ilginçlikler her geçen gün devam ediyor!

Dünya Kupası'nda ilginçlikler her geçen gün devam ediyor!

MSB'den acı haber: 3 şehit, 1 yaralı

MSB'den acı haber: 3 şehit, 1 yaralı

Devlet hastanesinde sahte doktor skandalı!

Devlet hastanesinde sahte doktor skandalı!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Selçuk İnan'ın kazanacağı ücret gündem oldu!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Selçuk İnan'ın kazanacağı ücret gündem oldu!

İstanbul Şişli'de korkunç olay! 3 ceset bulundu

İstanbul Şişli'de korkunç olay! 3 ceset bulundu

İlginizi Çekebilir

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.