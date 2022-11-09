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Zehra Güneş'in son paylaşımına yorum yağdı! Gören aynı şeyi söyledi

09.11.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vakıfbank Spor Kulübü'nde başladığı voleybol kariyerini halen aynı takımda sürdüren Zehra Güneş, sahadaki başarılarının yanı sıra duru güzelliğiyle de ilgi odağı oluyor. Sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi bulunan güzel voleybolcu, son paylaşımıyla takipçilerini büyüledi.

Zehra Güneş'in son paylaşımına yorum yağdı! Gören aynı şeyi söyledi

Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Dişli ile evleneceği konuşulan Zehra Güneş, bu defa Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine topladı. Zehra Güneş'in o pozuna övgüler yağmur oldu yağdı. İşte sosyal medyayı sallayan o poz:

Kısa sürede 150 binden fazla beğeni gelen paylaşıma ''Allah'ım bayılacağım güzelliğinden'', ''Harika ötesi bir yüzü var'' ve ''Dünya senin kadar güzeline rastlamadı'' gibi yorumlar yapıldı.

Zehra Güneş son paylaşımıyla takipçilerini büyüledi! Gören aynı şeyi söyledi

Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Zehra Güneş, paylaşımlarıyla kendine hayran bırakıyor.

Zehra Güneş'in son paylaşımına yorum yağdı! Gören aynı şeyi söyledi

Eren Dişli'nin, sevgilisi Zehra Güneş'e evlilik teklifi ettiği iddiaları, magazin gündemini sarsmıştı.

Zehra Güneş'in son paylaşımına yorum yağdı! Gören aynı şeyi söyledi

İkilinin arasındaki boy farkı, sosyal medyada gündem olmuştu.

Zehra Güneş'in son paylaşımına yorum yağdı! Gören aynı şeyi söyledi

Vakıfbank Spor Kulübü yıldızı Zehra Güneş, Türk Kadın Milli Voleybol Takımı'ndaki başarılarıyla da göz doldurmuştu.

Zehra Güneş'in son paylaşımına yorum yağdı! Gören aynı şeyi söyledi

Zehra Güneş'in son paylaşımına yorum yağdı! Gören aynı şeyi söyledi


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