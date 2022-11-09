Zehra Güneş'in son paylaşımına yorum yağdı! Gören aynı şeyi söyledi

Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Dişli ile evleneceği konuşulan Zehra Güneş, bu defa Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine topladı. Zehra Güneş'in o pozuna övgüler yağmur oldu yağdı. İşte sosyal medyayı sallayan o poz:

Kısa sürede 150 binden fazla beğeni gelen paylaşıma ''Allah'ım bayılacağım güzelliğinden'', ''Harika ötesi bir yüzü var'' ve ''Dünya senin kadar güzeline rastlamadı'' gibi yorumlar yapıldı.

Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Zehra Güneş, paylaşımlarıyla kendine hayran bırakıyor.

Eren Dişli'nin, sevgilisi Zehra Güneş'e evlilik teklifi ettiği iddiaları, magazin gündemini sarsmıştı.

İkilinin arasındaki boy farkı, sosyal medyada gündem olmuştu.

Vakıfbank Spor Kulübü yıldızı Zehra Güneş, Türk Kadın Milli Voleybol Takımı'ndaki başarılarıyla da göz doldurmuştu.



