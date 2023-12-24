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  4. Zehra Güneş paylaştı yorum yağdı! "2023'ün en güzel sporcusu..."

Zehra Güneş paylaştı yorum yağdı! "2023'ün en güzel sporcusu..."

24.12.2023 10:32 | Son Güncelleme:
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı sporcusu Zehra Güneş, şampiyonluk sonrası özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Her paylaşımı büyük beğeni alan güzel sporcu son pozuyla yine hayranlarının dikkatini çekti.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, 3-2'lik bir galibiyet sonucu altın madalya ve kupanın sahibi olmuştu. Takımın öne çıkan oyuncularından biri olan Zehra Güneş bu şampiyonluk sonrası paylaşımlarıyla da adından söz ettirmişti.

Instagram'da 3.8 milyon takipçisi olan başarılı voleybolcu Zehra Güneş, 23 yaşında ve gençlere örnek olan sporcular arasında yer alıyor.

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Zehra Güneş Vakıfbank'ta sporcu olarak kariyerine devam ederken pozlarıyla da beğeni topluyor.

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Güneş son olarak maçtan bir karesini 23'ün son oyunu yakında görüşürüz" notuyla paylaşınca takipçilerinden voleybolcuya kalp emojileri yağdı.

Dakikalar içinde binlerce beğeni alan Zehra Güneş'e hayranlarından "2023'ün en güzel sporcusu..." yorumları da yağdı.


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Zehra Güneş gençler yaşında ele
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