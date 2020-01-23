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Zemheri 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Zemheri'de Ayaz ve Firuze'nin duygusal yüzleşmesi

DİZİ HABERLERİ  | 23.01.2020 20:38 | Son Güncelleme

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Zemheri dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Firuze ve Ayaz’ın hesaplaşmasının nefesleri kestiği fragmanda Firuze, babası aleyhine tanıklık eden Ayaz’a öfkesini dile getirirken ikilinin gözyaşları izleyenleri derinden etkiliyor. Ayaz’ın duyduğu vicdan azabı dikkat çekerken, Berrak ve Ayaz arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Firuze’ye yakın davranan Ertan ise Ayaz’ın sabrını zorluyor. İşte Zemheri 3. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse'nin başrollerde oynadığı Zemheri dizisinin 29 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 3. bölümünde Firuze ile Ayaz arasında hem gergin hem de duygusal anlar yaşanacak.

Zemheri ekrana gelen 2. bölümüyle heyecan dolu anlara ve beklenmedik gelişmelere sahne oldu. Usta oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla beğeni toplayan Zemheri, ekrana gelen ikinci bölümüyle de sosyal medyada uzun süre konuşuldu. #aşkıfeda etiketi Twitter Türkiye'de 13 saat 55 dakika TT listesinde kaldı.

Zemheri, 3. bölümüyle 29 Ocak Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.

ZEMHERİ’NİN 2. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Final sahnesinde Firuze'nin babasının inşaat kazasında suçun atıldığı kişi olduğunu öğrenen ve Ertan’la hesaplaşan Ayaz için gerçeklerle yüzleşmek hiç kolay olmadı. Babasını hapishaneden kurtarmak ve atılan iftirayı temizlemek için elindeki görüntülerle Önder’in kapısını çalan Firuze, Ertan’ın oyunuyla kayıtların değiştirildiğini anladı. Babasını kurtaracağı görüntülere ulaşamayan fakat kayıtları incelediği sırada Ayaz’ın da tanık olduğunu anlayan Firuze’nin yaşadığı acı izleyenleri ekran başına kilitledi.

AYAZ VE FİRUZE YILLAR SONRA HESAPLAŞTI!

Babasını kurtarmak için girdiği yolda kayıp sevgilisi Ayaz'ın, Ertan’ın kardeşi Berrak’la nişanlı olduğunu öğrenen Firuze şoke oldu. Ayaz ise Firuze'nin Ertan'la çalışmasına öfkelendi ve Ertan ile arasındaki gerilim arttı. İki hafta önce karşılaştığı Firuze'nin tekrar karşısına çıkmasına anlam veremeyen Ayaz, Firuze’yi sorguladı. Firuze ve Ayaz’ın zorlu hesaplaşması izleyenleri ekran başına kilitlerken Ayaz, Firuze’nin sert sözleri karşısında yıkıldı. Faruk'un peşine düşen Aliye, oğlunun Sevda adında bir kadın uğruna ailesini terk ettiğini öğrendi. Ancak Faruk'un gerçekleri anlaması uzun sürmedi ve bedelini ağır ödedi.

AYAZ, FİRUZE’YE TUZAK KURDU!

Ertan kazanın suçunu üzerinden atmak için hamlelerini büyütürken, tehlikeli yüzünü bir kez daha gösterdi. Firuze babasını kurtaracak görüntülerin izini sürerken, Ayaz tüm planlarını bozdu. Elde ettiği görüntüleri Ayaz yüzünden kaybeden Firuze, üstüne bir de şirketten kovulma tehlikesi yaşadı. Sonunda görüntülere ulaşsa da Firuze ve Ayaz'ı derinden yaralayacak gerçekler ortaya çıktı.

Hilal Saral’ın yönetmenliğinde, Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan, Ay Yapım imzalı Zemheri’de Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Lila Gürmen, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi oyuncular yer alıyor.


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