MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Zemheri 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Zemheri'de Firuze'ye şok tehdit: Kardeşinin geleceğinin katili olacak mısın?

Zemheri 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Zemheri'de Firuze'ye şok tehdit: Kardeşinin geleceğinin katili olacak mısın?

DİZİ HABERLERİ  | 24.02.2020 02:58 | Son Güncelleme

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Zemheri'nin 7. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Firuze’nin telaşla kardeşine ne olduğunu anlamaya çalıştığı, gözyaşlarına hakim olamayan Elvan’ın ise şoka girdiği Zemheri'nin yeni bölüm fragmanında Ayaz, Ertan ve Berrak’la iplerini koparıyor. . Ertan Firuze’yi, Elvan’ın geleceğiyle tehdit ederken, çıkmaza giren Firuze’nin vereceği karar merakla bekleniyor. İşte Zemheri 7. yeni bölüm fragmanı.

Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse'nin başrollerde oynadığı Zemheri dizisinin 26 Şubat Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 7. bölümünden romantik bir fragman yayınlandı. Ayaz’ın sözleri üzerine büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Berrak, Ertan’la yüzleşirken eve dönen Yaşar, ailesinin yüzünü güldürüyor.

Zemheri (4)

ZEMHERİ’NİN 6. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Uçurumun kenarından dönen Firuze, yaşadığı korkuyu atlatamadan Ertan'ın kendisine beslediği duygularla da yüzleşmek zorunda kaldı. Ayaz, Firuze'nin Ertan'a karşı mücadelesinde elinden geleni yaparken, Safiye oğlunun özgürlüğü için her şeyi itiraf etmeye karar verdi ancak itiraf dilekçesini veremeden Ayaz'a yakalandı. Oğlunun yaşadıklarına daha fazla dayanamadığı için ölmeyi seçen Safiye, tedavisini yarım bıraktı. Faruk'un Sevda'yı eve getirmesi Aliye'yi çileden çıkardı. Mehveş ve Ertan dilekçenin ortaya çıkmasıyla panik olurken, bunu duyan Ayaz olanları Firuze'ye anlattı. Duydukları karşısında heyecanını gizleyemeyen Firuze ile Ayaz arasındaki yakınlaşma dikkat çekti. Ertan'ın yeni hamlesi Aliye'yi evde işe almak olurken, bu durum karşısında Firuze iyice köşeye sıkıştı.

Zemheri (1)
Firuze'yi düştüğü çıkmazdan kurtarmak için dilekçenin peşine düşen Ayaz, hiç ummadığı bir kişinin yardımıyla karşılaştı. Ertan'ın davranışlarına artık tahammül edemeyen Mehveş, çalışma odasında yakaladığı Ayaz'a dilekçeyi kendi elleriyle verdi. Firuze ve Ayaz arasındaki bağı anlamaya çalışan Ertan bir kez daha Firuze’nin karşısına çıktı. Ertan, “Ayaz senin için kim?” sorusuyla Firuze’yi köşeye sıkıştırdı. Bu sırada Yasin’in saldırısından kendini korumaya çalışan Elvan, gözyaşları içinde Firuze’nin yanına geldi. Perişan halde görünen Elvan’ın “Ben öldürdüm abla!” dediği anlar ekran başındakileri şoke etti. “Ertan bu durumdan faydalanacak mı?” sorusu akla gelirken, Firuze’nin Elvan için neler yapacağı şimdiden merak konusu oldu.

Zemheri (6)
Hilal Saral’ın yönetmenliğinde, Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan, Ay Yapım imzalı Zemheri’de Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Lila Gürmen, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi oyuncular yer alıyor.

Zemheri Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlamaİtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlama
Zalim İstanbul 32. yeni bölüm 2. fragmanı izle! Kalp krizi geçiren Agah'a ne olacak?Zalim İstanbul 32. yeni bölüm 2. fragmanı izle! Kalp krizi geçiren Agah'a ne olacak?
Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimiKızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zemheri, zemheri 7. yeni bölüm fragmanı,

En Çok Okunan Haberler

F.bahçe'den Ersun Yanal açıklaması!

F.bahçe'den Ersun Yanal açıklaması!

Fatih Terim'den flaş derbi açıklaması!

Fatih Terim'den flaş derbi açıklaması!

'Aynada kendini görmelisin'

'Aynada kendini görmelisin'

Çin Devlet Başkanı'ndan koronavirüs açıklaması

Çin Devlet Başkanı'ndan koronavirüs açıklaması

Aleyna'nın annesi Akalın'a 'teyze' deyince...

Aleyna'nın annesi Akalın'a 'teyze' deyince...

Denizli'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Denizli'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Yasak Elma'da Şeyma Subaşı'na şok gönderme

Yasak Elma'da Şeyma Subaşı'na şok gönderme

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Mucize Doktor'da Ali'yi heyecanlandıran aşk itirafı

Mucize Doktor'da Ali'yi heyecanlandıran aşk itirafı

Çukur'da flaş ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

Çukur'da flaş ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız öfkeden deliye dönüyor! Kuzey Yıldızı son bölüm izle!

Kuzey Yıldızı'nda sular durulmuyor!

Zalim İstanbul 32. yeni bölüm 2. fragmanı izle! Kalp krizi geçiren Agah'a ne olacak?

Zalim İstanbul'da Agah şoku!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 158. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Tufan ve Nasuh ölecek mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'dan şok intikam!

Hizmetçiler dizisi 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Hizmetçiler ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

İddialı diziden yeni fragman yayınlandı!

Beren Gökyıldız yetimhane dizisinde rol alacak!

Yeni dizisi belli oldu!

Çukur 89. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç ve Çağatay anlaşıyor: Doğru yolu bulacağını biliyordum

Çukur'da Yamaç'tan şok karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.