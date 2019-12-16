Zemheri dizisi 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Zemheri ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

2020 yılının ilk günlerinde Show TV’de seyircilerle buluşacak olan, Ay Yapım imzalı Zemheri’den aşk dolu yeni bir tanıtım yayınlandı. Türk dizi tarihinin fenomen yapımlarına imza atan Hilal Saral’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu ise Sema Ergenekon’un yazdığı dizinin 2. tanıtımında başrol oyuncuları Ayça Ayşin Turan ve Alperen Duymaz, yağmur altındaki romantik danslarıyla izleyicileri büyüledi.

Genç oyuncular, 1970’li yılların sevilen şarkılarından Zaliha’nın ‘Beklenmeyen Misafir’i eşliğinde saatler boyu yağmur altında dans ettiler.

Zemheri'de fırtınalı bir aşkın kahramanları olan Turan ve Duymaz, yayınlanan afiş ve ilk tanıtımla şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor.

Zemheri dizisi ilk bölümüyle 2020 yılı Ocak ayında Show TV ekranlarında olacak.

ZEMHERİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

İkiliyle birlikte Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren ‘Zemheri’, aşk ve adaleti sorgulatacağı güçlü hikayesiyle yakında Show TV’de ekranlara gelecek.

