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Zennelikten solistliğe! Kırmızı Oda'nın Keklik'i Ayta Sözeri'nin şaşırtan hayat hikayesi!

23.11.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği Keklik karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ayta Sözeri'nin bugünlere nasıl geldiğini duyunca çok şaşıracaksınız.

Zennelikten solistliğe! Kırmızı Oda'nın Keklik'i Ayta Sözeri'nin şaşırtan hayat hikayesi!

TV8'in iddialı yapımı Kırmızı Oda'da hayat verdiği Keklik karakteriyle dikkatleri üzerine toplayan başarılı oyuncu Ayta Sözeri'nin hayat hikayesi, duyanları şaşırttı.

1976 yılında Almanya'da doğan Ayta Sözeri, 1982 yılında ailesiyle İzmir'e yerleşti.

Kırmızı Oda'nın Keklik'i Ayta Sözeri'nin şaşırtan hayat hikayesi! Duyanlar şaşıp kalıyor

Ortaokul yıllarında bir erkekten hoşlandığını fark eden Sözeri, uzun bir süre yaşadığı şeyi sorguladı. Sonrasında annesine danıştı ve annesi onu psikiyatriste götürdü. Bir süre psikolojik destek alan Sözeri, bir doktorun ''Yaşadıkların kötü şeyler'' değil yorumu ardından, kendisini bir kadın gibi hissettiğini kabul etti.

Kırmızı Oda'nın Keklik'i Ayta Sözeri'nin şaşırtan hayat hikayesi! Duyanlar şaşıp kalıyor

Ayta Sözeri, içinde bulunduğu durumu bir süre babasından gizledi ancak daha fazla yalan söylemek istemediği için, bir akşam babasına her şeyi anlattı. Babası ise Sözeri'yi evden kovdu.

Kırmızı Oda'nın Keklik'i Ayta Sözeri'nin şaşırtan hayat hikayesi! Duyanlar şaşıp kalıyor

Geçinmek zorunda kalan Ayta Sözeri, bir hamburgecide çalıştı. O dönem Ege Üniversitesi İşletme bölümünü kazandı.

Kırmızı Oda'nın Keklik'i Ayta Sözeri'nin şaşırtan hayat hikayesi! Duyanlar şaşıp kalıyor

Yeterli parayı biriktiren Sözeri, 20'li yaşlarının başında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Ardından şarkı söylemeyi çok sevdiği için Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Türk Sanat Müziği eğitimi aldı.

Kırmızı Oda'nın Keklik'i Ayta Sözeri'nin şaşırtan hayat hikayesi! Duyanlar şaşıp kalıyor

Dans etmekten de büyük keyif alan Sözeri, zenne olarak sahnelerde yer aldı. Bir gün solist gelmeyince sahneye çıkıp şarkı söylemek zorunda kalan Sözeri'ye, yepyeni kapılar açıldı.

Kırmızı Oda'nın Keklik'i Ayta Sözeri'nin şaşırtan hayat hikayesi! Duyanlar şaşıp kalıyor

Oyunculuk anlamında da yetenekli olduğu fark edilen Ayta Sözeri, Hayat Bağları ve Kayıp Şehir dizisiyle ekran macerasına adım attı. Sözeri; Dadı, Arka Sokaklar, Ulan İstanbul, Parmaklıklar Ardında ve Dudaktan Kalbe gibi dizilerde de rol aldı.

Kırmızı Oda'nın Keklik'i Ayta Sözeri'nin şaşırtan hayat hikayesi! Duyanlar şaşıp kalıyor

Sezen Aksu'nun da dikkatini çeken Ayta Sözeri, bir dönem Sezen Aksu'ya back vokallik yaptı.

Kırmızı Oda'nın Keklik'i Ayta Sözeri bakın kim çıktı! Gören şaştı kaldı!

Ayta Sözeri'nin en dikkat çeken projelerinden biri Akasya Durağı dizisiydi. Dizide, Delikanlı Naci adında bir soliste hayat veren Sözeri, Maho Ağa ile yer aldığı aşk sahnelerinde seyirciyi güldürmüştü.

Kırmızı Oda'nın Keklik'i Ayta Sözeri'nin şaşırtan hayat hikayesi! Duyanlar şaşıp kalıyor

Kırmızı Oda'nın Keklik'i Ayta Sözeri'nin şaşırtan hayat hikayesi! Duyanlar şaşıp kalıyor

Kırmızı Oda'nın Keklik'i Ayta Sözeri'nin şaşırtan hayat hikayesi! Duyanlar şaşıp kalıyor

Kırmızı Oda'nın Keklik'i Ayta Sözeri'nin şaşırtan hayat hikayesi! Duyanlar şaşıp kalıyor

Kırmızı Oda'nın Keklik'i Ayta Sözeri'nin şaşırtan hayat hikayesi! Duyanlar şaşıp kalıyor


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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi Ayta Sözeri
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