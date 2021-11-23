Zennelikten solistliğe! Kırmızı Oda'nın Keklik'i Ayta Sözeri'nin şaşırtan hayat hikayesi!

TV8'in iddialı yapımı Kırmızı Oda'da hayat verdiği Keklik karakteriyle dikkatleri üzerine toplayan başarılı oyuncu Ayta Sözeri'nin hayat hikayesi, duyanları şaşırttı.

1976 yılında Almanya'da doğan Ayta Sözeri, 1982 yılında ailesiyle İzmir'e yerleşti.

Ortaokul yıllarında bir erkekten hoşlandığını fark eden Sözeri, uzun bir süre yaşadığı şeyi sorguladı. Sonrasında annesine danıştı ve annesi onu psikiyatriste götürdü. Bir süre psikolojik destek alan Sözeri, bir doktorun ''Yaşadıkların kötü şeyler'' değil yorumu ardından, kendisini bir kadın gibi hissettiğini kabul etti.

Ayta Sözeri, içinde bulunduğu durumu bir süre babasından gizledi ancak daha fazla yalan söylemek istemediği için, bir akşam babasına her şeyi anlattı. Babası ise Sözeri'yi evden kovdu.

Geçinmek zorunda kalan Ayta Sözeri, bir hamburgecide çalıştı. O dönem Ege Üniversitesi İşletme bölümünü kazandı.

Yeterli parayı biriktiren Sözeri, 20'li yaşlarının başında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Ardından şarkı söylemeyi çok sevdiği için Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Türk Sanat Müziği eğitimi aldı.

Dans etmekten de büyük keyif alan Sözeri, zenne olarak sahnelerde yer aldı. Bir gün solist gelmeyince sahneye çıkıp şarkı söylemek zorunda kalan Sözeri'ye, yepyeni kapılar açıldı.

Oyunculuk anlamında da yetenekli olduğu fark edilen Ayta Sözeri, Hayat Bağları ve Kayıp Şehir dizisiyle ekran macerasına adım attı. Sözeri; Dadı, Arka Sokaklar, Ulan İstanbul, Parmaklıklar Ardında ve Dudaktan Kalbe gibi dizilerde de rol aldı.

Sezen Aksu'nun da dikkatini çeken Ayta Sözeri, bir dönem Sezen Aksu'ya back vokallik yaptı.

Ayta Sözeri'nin en dikkat çeken projelerinden biri Akasya Durağı dizisiydi. Dizide, Delikanlı Naci adında bir soliste hayat veren Sözeri, Maho Ağa ile yer aldığı aşk sahnelerinde seyirciyi güldürmüştü.



