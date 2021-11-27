MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zerrin Özer’in sağlık durumu nasıl? Zerrin Özer kaç yaşında ve nereli?

Zerrin Özer’in sağlık durumu nasıl? Zerrin Özer kaç yaşında ve nereli?

27.11.2021 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Zerrin Özer akşam saatlerinde fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Bunun ardından Zerrin Özer'in sağlık durumu merak konusu oldu. Özer'in geçtiğimiz günlerde köpeği 'Hurma'nın vefatı sebebiyle büyük üzüntü yaşadığı ve sinir krizi geçirdiği söylendi. İşte detaylar...

Zerrin Özer’in sağlık durumu nasıl? Zerrin Özer kaç yaşında ve nereli?

Köpeği 'Hurma'yı kaybeden Zerrin Özer'in intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Ayrıca midesinin yıkandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Ünlü şarkıcı Özer'in, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Özer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Peki Zerrin Özer kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

ZERRİN ÖZER KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

4 Kasım 1957 Ankara doğumlu Zerrin Özer 64 yaşındadır. 1970'li yılların popüler sanatçılarından Tülay Özer'in küçük kardeşi olan Zerrin Özer ilk, orta ve lise eğitimini aynı zamanda doğum yeri de olan Ankara'da tamamladı. Özer'in müziğe olan tutkusu Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığı ile büyüdü. 1969'daki ilkokul mezuniyet töreninde ilk konserini Çankaya'da komşuları olan İsmet İnönü ile eşi Mevhibe İnönü'ye vermiş. Özer'i çok beğenen İsmet İnönü ona, "Aferin küçük kız, sende büyük iş var." demiştir.

Zerrin Özer’in sağlık durumu nasıl? Zerrin Özer kaç yaşında ve nereli?

ZERRİN ÖZER STÜDYO ALBÜMLERİ

Seni Seviyorum (1980)
Sevgiler (1980)
Ve Zerrin Özer (1981)
Gelecek misin? (1982)
Mutluluklar Dilerim (1984)
Kırmızı (1985)
Evcilik Oyunu (1985) (Sanatçının izni olmaksızın piyasaya sürülmüştür.)
Dayanamıyorum (1987)
Dünya Tatlısı (1988)
İşte Ben (1990)
Sevildiğini Bil (1991)
Olay Olay (1992)
Zerrin Özer (1996)
Zerrin Özer 97 (1997)
Bir Zerrin Özer Arşivi (2000)
Ben (2002) (Sanatçının izni olmaksızın piyasaya sürülmüştür.)
Ölürüm Ben Sana (2002)
Ve Böyle Bir Şey (2005)
Ömür Geçiyor & Zerrin Özel (2007)
Emanet (Sabiha Akdemir ile) (2009)

ZERRİN ÖZER 45'LİKLER

Bizler ve Sizler / Yalvarırım (1976)
Gönül / Yaman Olurum (1979)

ZERRİN ÖZER TEKLİLER

Dünya Tatlısı (2001)
Fire (2009)
Yerin Hazır (2010)
Alim (2010)
Giden Gitti (2012)
Keşke (Ensar Cantürk ile) (2014)
Sevda Zindanları (2014)
Yağmurlar (İlker Özdemir ile) (2015)
Zerrin Özer ve Saz Arkadaşları (2016)
1 Şarkı 2 Zerrin (2017)
Beni Tanıma (2018)
Arap Kızı (Bohem ile) (2020)
Wonderful Surprise (2020)
Ben Hep Buralardayım (2021)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çağla Şıkel geceye damga vurdu! Pınar Altuğ kayıtsız kalamadıÇağla Şıkel geceye damga vurdu! Pınar Altuğ kayıtsız kalamadı
Müslüme'nin ölümüne ilişkin Bakanlıktan açıklamaMüslüme'nin ölümüne ilişkin Bakanlıktan açıklama
Eski eşini bombaladı: Çocuğunu bile aramıyorEski eşini bombaladı: Çocuğunu bile aramıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tanıyana aşk olsun! Estetiği fazla kaçırdı

Tanıyana aşk olsun! Estetiği fazla kaçırdı

Müslüme'nin anneannesi konuştu: İddialar asılsız

Müslüme'nin anneannesi konuştu: İddialar asılsız

Kılıçdaroğlu: Vali de görecek, Erdoğan da görecek

Kılıçdaroğlu: Vali de görecek, Erdoğan da görecek

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Bakanlıktan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama

Bakanlıktan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama

2 arkadaşın cesedi, bahçede gömülü halde bulundu

2 arkadaşın cesedi, bahçede gömülü halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Bomba iddia: 17 yaşında birlikte oldular

Bomba iddia: 17 yaşında birlikte oldular

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Müge Anlı açık açık sordu! "Jigololuk mu yapıyorsun?"

Müge Anlı açık açık sordu! "Jigololuk mu yapıyorsun?"

Tir tir titrediği anları paylaştı!

Tir tir titrediği anları paylaştı!

Sadakatsiz'in Leyla'sının eşi kendisinden daha ünlü çıktı!

Sadakatsiz'in Leyla'sının eşi kendisinden daha ünlü çıktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.