Zerrin Özer’in sağlık durumu nasıl? Zerrin Özer kaç yaşında ve nereli?

Köpeği 'Hurma'yı kaybeden Zerrin Özer'in intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Ayrıca midesinin yıkandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Ünlü şarkıcı Özer'in, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Özer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Peki Zerrin Özer kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

ZERRİN ÖZER KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

4 Kasım 1957 Ankara doğumlu Zerrin Özer 64 yaşındadır. 1970'li yılların popüler sanatçılarından Tülay Özer'in küçük kardeşi olan Zerrin Özer ilk, orta ve lise eğitimini aynı zamanda doğum yeri de olan Ankara'da tamamladı. Özer'in müziğe olan tutkusu Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığı ile büyüdü. 1969'daki ilkokul mezuniyet töreninde ilk konserini Çankaya'da komşuları olan İsmet İnönü ile eşi Mevhibe İnönü'ye vermiş. Özer'i çok beğenen İsmet İnönü ona, "Aferin küçük kız, sende büyük iş var." demiştir.

ZERRİN ÖZER STÜDYO ALBÜMLERİ

Seni Seviyorum (1980)

Sevgiler (1980)

Ve Zerrin Özer (1981)

Gelecek misin? (1982)

Mutluluklar Dilerim (1984)

Kırmızı (1985)

Evcilik Oyunu (1985) (Sanatçının izni olmaksızın piyasaya sürülmüştür.)

Dayanamıyorum (1987)

Dünya Tatlısı (1988)

İşte Ben (1990)

Sevildiğini Bil (1991)

Olay Olay (1992)

Zerrin Özer (1996)

Zerrin Özer 97 (1997)

Bir Zerrin Özer Arşivi (2000)

Ben (2002) (Sanatçının izni olmaksızın piyasaya sürülmüştür.)

Ölürüm Ben Sana (2002)

Ve Böyle Bir Şey (2005)

Ömür Geçiyor & Zerrin Özel (2007)

Emanet (Sabiha Akdemir ile) (2009)

ZERRİN ÖZER 45'LİKLER

Bizler ve Sizler / Yalvarırım (1976)

Gönül / Yaman Olurum (1979)

ZERRİN ÖZER TEKLİLER

Dünya Tatlısı (2001)

Fire (2009)

Yerin Hazır (2010)

Alim (2010)

Giden Gitti (2012)

Keşke (Ensar Cantürk ile) (2014)

Sevda Zindanları (2014)

Yağmurlar (İlker Özdemir ile) (2015)

Zerrin Özer ve Saz Arkadaşları (2016)

1 Şarkı 2 Zerrin (2017)

Beni Tanıma (2018)

Arap Kızı (Bohem ile) (2020)

Wonderful Surprise (2020)

Ben Hep Buralardayım (2021)



