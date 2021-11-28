Zeynep Avcı Zerrin Özer şarkısı söyledi! O Ses Almanya jürisi kendinden geçti

Uzun süredir yurt dışında yaşayan Türk kökenli Zeynep Avcı, güçlü sesi ve yorumuyla O Ses Almanya'ya damgasını vurmaya devam ediyor. İlk turda Tan Taşçı'nın Yalan şarkısını okuyan ve performansıyla jüri üyelerinin tüylerini diken diken eden yarışmacı, yine herkesi kendine hayran bıraktı.

ZERRİN ÖZER ŞARKISI SÖYLEDİ

Yarışmada başarılı çıkışını sürdüren Zeynep Avcı, bu kez de Zerrin Özer'in Kıyamam adlı şarkısını yorumladı. Yine jüri üyelerini ayakta alkışlatan Zeynep Avcı, programı izlemeye gelenleri de duygulandırdı.

Şarkıyı okurken duygulanan şarkıcının da gözleri doldu.

ZEYNEP AVCI KİMDİR?

Zeynep Avcı, Almanya'nın Berlin şehrinde yaşayan ve senelerdir Berlin'de sahne alan bir Türk müzisyen. 1970'li yıllarda Türkiye'den Almanya'ya göç eden Zonguldaklı işçi bir ailenin 3 çocuğundan biri olan Zeynep Avcı 20 yıldır Berlin'de şarkı söylüyor.

"Beatztanbul" adlı orkestrasıyla tanınan Zeynep Avcı müzik eğitimine çocuk yaşlarında başladı. Büyük ud virtüözü ve müzisyen Nuri Karademirli ile çalışma fırsatı bulan Zeynep Avcı, katıldığı bir programda Türk Sanat Müziği eğitimini Serap Saat'ten aldığını söylemişti.

