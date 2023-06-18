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Zeynep Bastık İstanbul'u terk edip kendine Urla'da ev aldı! Lüks evine stüdyo bile kurdu

18.06.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konserlerinin yanı sıra YouTube tıklanmaları sayesinde de servet kazanan Zeynep Bastık İstanbul'u terk edip Urla'da kendine ev aldı. Doğayla iç içe olan Urla'daki evine servet harcayan Zeynep Bastık "Depremden sonra bir anksiyete geldi" diyerek yeni hayatını anlattı.

Son zamanlarda özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla gündeme gelen Zeynep Bastık kazancıyla da konuşulan bir isim... Konserlerinden 500 bin TL aldığı konuşulan Zeynep Bastık'ın 40 milyon TL civarında olduğu konuşulan doğayla iç içe ile yeniden gündeme geldi.

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Zeynep Bastık İstanbul'u sevdiğini ancak kalabalığından darlandığını söyledi. Katıldığı programda konuşan Bastık "Depremden sonra bana bir anksiyete geldi. Apartmanların ve insanların arasında kalmaktan bir klostrofobi bastı. Bir de Urla'yı çok seviyorum, orada çok güzel bir hayat da kurdum kendime" dedi.

Ekran Alıntısı

Bastık 5 bin hektar yer aldığını sorusuna ise "Böyle şeyleri konuşmaktan hoşlanmam" yanıtını verdi.

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Zeynep Bastık "Tatlı, mütevazi, minimal bir hayat yaşıyorum" dedi. Oğuzhan Koç'un kendisi hakkında "Evine bir tane klavye almış" sözünü duyan genç şarkıcı bu iddiaya "Oğlum stüdyomu kurdum ben oraya, Oğuzhan görmedi. Bir odayı stüdyo yaptım" yanıtını verdi.

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