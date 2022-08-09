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Zeynep Bastık sahne kıyafetiyle tam not aldı! Görenler bir daha bakıyor

09.08.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı şarkıcı hem kariyer hem de özel yaşamıyla magazinde gündem yaratmaya devam ediyor. Her çıkan şarkısıyla trendlere girmeyi başaran genç şarkıcı sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflarıyla ilgi çekiyor. Çeşme’de konser veren Zeynep Bastık iddialı kıyafetiyle sevenlerinden tam not aldı.

Zeynep Bastık sahne kıyafetiyle tam not aldı! Görenler bir daha bakıyor

29 yaşındaki şarkıcı Zeynep Bastık özellikle son çıkan şarkısı Ara ile son günlerde oldukça konuşuluyor. Genç şarkıcının özel hayatında yaptığı paylaşımlar ve eski eşi Tolga Akış ile boşanma süreci dikkat çekmişti. Son olarak paylaştığı Çeşme adlı fotoğraflarında sahne kıyafeti hayranları tarafından çok beğenildi. Kısa süre içerisinde bir sürü övgü içeren yorumlar yapıldı.

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

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Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993'te Çanakkale'de doğdu. Üç yaşındayken ailesi İzmir'e taşınınca ortaokul ve liseyi burada tamamladı. Anneanne tarafından Arnavut kökenlidir.2010'da İzmir'de cover grubu "Jackpot" ile profesyonel müziğe başladı. 2012'ye kadar bu grupla birlikte İzmir, Eskişehir ve Bursa gibi şehirlerde sahne aldı. Bir süre Anadolu Ateşi'nde dansçı olarak da yer aldı. Murat Dalkılıç'ın "Lüzumsuz Savaş" adlı şarkısına vokalistlik yaptı ve Dalkılıç'ın vokalis tliğine üç yıl devam etti. Dalkılıç'ın desteğiyle ilk teklisi "Fırça"yı 2014 yılında yayımladı. Ardından Dalkılıç'ın vokalistliğini bırakıp solo kariyerine devam etti. Rapçi Ezhel'in "Felaket" adlı şarkısına yaptığı cover ile çıkış yakaladı. Bu cover dışında Fikri Karayel, Harun Kolçak, Ümit Sayın gibi isimlerin şarkılarını seslendirdi ve YouTube üzerinden yayımladı. Bu cover'lar tanınmasında etkili oldu. Anıl Piyancı ile birlikte 2019'un Haziran ayında "Bırakman Doğru mu?" isimli bir tekli yayımlandı. Ayrıca Adı Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol aldı.

Zeynep Bastık fotoğrafları

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