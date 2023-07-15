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Zeynep Bastık'tan aşk pozu! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

15.07.2023 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Zeynep Bastık geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutladı. Doğum günündeki pozlarıyla gündem olan Bastık’ın yeni sevgilisi de ortaya çıkmıştı. Ünlü şarkıcı sevgilisiyle pozlarını paylaştı.

Çıkardığı şarkılar ve sahne performansları ile adından söz ettiren Zeynep Bastık en son doğum günü kutlamasında tercih ettiği konseptle ilgi odağı oldu. Roman havası konseptli doğum günüyle çok konuşulan Zeynep Bastık yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı.

30 yaşında olan ünlü şarkıcı sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile sarmaş dolaş olduğu bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü isim pozlarına siyah kalp koydu.

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Bir Uzak Doğu restoranının sahibi olan Ali Can Ayyıldız, Zeynep Bastık ile çekilmiş fotoğrafını "And with this one" notuyla paylaşmış, ikilinin kucak kucağa pozu sosyal medyayı sallamıştı.

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İstanbul ve Bodrumda kendisine ait şubelerin işletmeciliğini yapan Ali Can Ayyıldız sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

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5 bini aşkın takipçisi bulunan Ayyıldız'ı Merve Oflaz, Aleyna Solaker, Gonca Vuslateri gibi ünlü isimler de takip ediyor.

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