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  4. Zeytinburnu’nda kanalizasyon kazısı sırasında patlama! O anlar kamerada

Zeytinburnu’nda kanalizasyon kazısı sırasında patlama! O anlar kamerada

04.08.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu’nda kanalizasyon için kazı çalışması yapılırken patlama meydana geldi. 1 işçinin yaralandığı olay kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 12:00 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 53. Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde apartman sakinlerinin tuttuğu işçiler, kanalizasyon için kazı çalışması yapmaya başladı. Çalışma sırasında yerin altındaki elektrik kablosunda patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlama esnasında çalışma yapan bir işçi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi daha sonra hastaneye kaldırıldı. Patlama sonrası polis ekipleri olay yerine güvenlik şerdi çekerek incelemelerde bulundu.

PATLAMA ANI KAMERADA

Sokak üzerindeki kanalizasyon çalışması yapıldığı esnada yerin altındaki elektrik kablosunda meydana gelen patlama bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokak üzerinde bir işçinin kazma ile kazdığı esnada patlamanın yaşandığı görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama Zeytinburnu
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