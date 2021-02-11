Zihinsel engelli hurdacıyı öldüren akrabası: Yaralandığını bilsem hastaneye götürürdüm

Olay, geçen yıl 10 Temmuz günü saat 02.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi'nde meydana geldi. Annesiyle yaşayan hurdacı Mehmet Gülme, sokak ortasında kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, bacağından bıçaklanan Gülme'nin kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiğini tespit etti. Gülme'nin, yüzde 60 zihinsel engelli olduğuna dair raporunun bulunduğu, bu nedenle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Çalışma başlatan Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

SAKLANDIĞI İŞ YERİNDE YAKALANDI

Bölgedeki birçok kişinin ifadesine de başvuran polis ekipleri, şüphelinin Mehmet Gülme'nin uzaktan akrabası Yasin Bektaş olduğunu tespit etti. Bektaş'ın gidebileceği adresleri belirleyen polis, merkez Karatay ilçesi Büsan Sanayi Sitesi'ndeki arkadaşına ait ayakkabı dükkanında saklanırken yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bektaş, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.