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Zihinsel engelli hurdacıyı öldüren akrabası: Yaralandığını bilsem hastaneye götürürdüm

11.02.2021 16:50 | Son Güncelleme:
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Zihinsel engelli hurdacıyı öldüren akrabası: Yaralandığını bilsem hastaneye götürürdüm

Konya'da, hurdacılık yapan, zihinsel engelli Mehmet Gülme'yi (47) sokak ortasında bıçaklayarak, öldüren uzaktan akrabası Yasin Bektaş'ın (34) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Bektaş, duruşmadaki savunmasında, "Amacım sadece korkutmaktı. Böyle büyük yaralandığını bilseydim kendim ambulansı arardım hatta hastaneye götürürdüm" dedi.

Olay, geçen yıl 10 Temmuz günü saat 02.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi'nde meydana geldi. Annesiyle yaşayan hurdacı Mehmet Gülme, sokak ortasında kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, bacağından bıçaklanan Gülme'nin kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiğini tespit etti. Gülme'nin, yüzde 60 zihinsel engelli olduğuna dair raporunun bulunduğu, bu nedenle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Çalışma başlatan Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

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SAKLANDIĞI İŞ YERİNDE YAKALANDI

Bölgedeki birçok kişinin ifadesine de başvuran polis ekipleri, şüphelinin Mehmet Gülme'nin uzaktan akrabası Yasin Bektaş olduğunu tespit etti. Bektaş'ın gidebileceği adresleri belirleyen polis, merkez Karatay ilçesi Büsan Sanayi Sitesi'ndeki arkadaşına ait ayakkabı dükkanında saklanırken yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bektaş, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'AMACIM SADECE KORKUTMAKTI'

Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Yasin Bektaş, SEGBİS ile bağlandı. Bektaş, savunmasında, ''Amacım sadece korkutmaktı. Böyle büyük yaralandığını bilseydim kendim ambulansı arardım hatta kendim hastaneye götürürdüm. Yüce adalete sığınıyorum, pişmanım" dedi.

'KARDEŞİM KONUŞAMAZ, KENDİNİ İFADE EDEMEZDİ'

Olay sırasında Yasin Bektaş’a küfrettiği öne sürülen Mehmet Gülme'nin ağabeyi Levent Gülme ise "Kardeşimin ayağında sıkıntı vardı. Yürüyordu; ama çok yavaş yürüyordu. Zaten kardeşim konuşamaz, kendini ifade edemezdi. İki cümleyi bir araya getiremezdi. Bırakın küfretmeyi konuşamazdı" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

DHA

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