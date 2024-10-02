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  4. Zincir markette skandal görüntüler! Raflara yerleştirmeyi bekleyen tavukları mahallenin kedisi afiyetle yedi... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

Zincir markette skandal görüntüler! Raflara yerleştirmeyi bekleyen tavukları mahallenin kedisi afiyetle yedi... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

02.10.2024 14:17
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
02.10.2024 14:17
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. 3 harfli popüler bir zincir markette raflara yerleştirilmesi için beklenen paketli tavukları mahallenin kedisi afiyetle yedi. O anlar sosyal medya kullanıcıları arasında viral oldu.

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde zincir markette raflara yerleştirilmesi beklenen tavuk paketleri mahallenin kedisinin yemeği oldu.

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Paketlerin üzerindeki ambalajı yırtan kedi tavukları afiyetle yedi.

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O anlar markete gelen bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Sosyal medya kullanıcıları görüntüleri yorum yağmuruna tuttu.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Alırken bir daha düşüneceğim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kedi çok sevimli. Afiyet olsun. Kesinlikle hak etti" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kedi
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