Zincir markette skandal görüntüler! Raflara yerleştirmeyi bekleyen tavukları mahallenin kedisi afiyetle yedi... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde zincir markette raflara yerleştirilmesi beklenen tavuk paketleri mahallenin kedisinin yemeği oldu.

Paketlerin üzerindeki ambalajı yırtan kedi tavukları afiyetle yedi.

O anlar markete gelen bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sosyal medya kullanıcıları görüntüleri yorum yağmuruna tuttu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Alırken bir daha düşüneceğim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kedi çok sevimli. Afiyet olsun. Kesinlikle hak etti" yorumunu yaptı.