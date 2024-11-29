Zincir marketten hırsızlık yaparken yakalandı! Çantasından ürünleri çıkarta çıkarta bitiremedi: "Oh hayat size güzel, biz ne yapıyoruz burada?"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde zincir markette hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kadın ile onu yakalayan market çalışanı arasında yaşanan anlar yer aldı. Kadının hırsızlık yaptığını kameralardan gördüğünü belirten market çalışanı çantasındaki ürünleri çıkartmasını istedi.

Kadın ürünleri kendi parasıyla aldığını söylerken market çalışanı ise, "Hepsini dök dök. Ben seni sabah kamerada gördüm" dedi.

Hırsızlık yaptığı iddia edilen kadının çantasından bisküvi ve çikolataları çıkarttığı sırada market çalışanı ise, " Yemin etme. Hiç mi utanmıyorsun? Yüzünü niye kapatıyorsun sen? Hırsızlık yaptığın için mi? Sen devamlı geliyorsun demek ki. Her geldiğinde böyle bir şeyler götürüyorsun. Oh hayat size güzel vallahi. Biz napıyoruz burada peki?" ifadelerini kullandı.