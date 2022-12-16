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Zinde eş anlamlısı nedir? Zinde kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

16.12.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe eski dönemlerden beri farklı dillerle, özellikle de komşu olan dillerle sürekli olarak etkileşim hâlindedir. Farsça da komşu bir dil olmasından kaynaklı, Türkçeyle etkileşime girerek birbirleri arasında çeşitli kelime alışverişi yaşamıştır. Sıfat görevinde kullanılan ve bir tane anlamı olan zinde kelimesi Farsça kökenli bir kelimedir. Peki, zinde kelimesinin anlamdaşı yani eş anlamlısı olan kelimeler hangileridir?

Zinde eş anlamlısı nedir? Zinde kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tarih boyunca birçok milletle etkileşimde bulunmamızın bir sonucu olarak dilimizde pek çok yabancı kökenli kelime vardır. Zinde kelimesi Farsçadan dilimize geçmiş sözcüklerden biridir. Diri, canlı, güçlü, kuvvetli gibi anlamları karşılayan bu kelimenin Türk Dil Kurumuna göre anlamları ise şu şekildedir:

  • sıfat Dinç, canlı, diri, sağlam

Zinde kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Zinde bir vücuda sahip olmak için spor yapmak şarttır.
  • Sağlıklı beslenmeye başladığından beri kendini daha zinde hissediyor.
  • Yaşına göre oldukça zinde bir vücudu var.
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Zinde kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Aynı anlamı karşılayan kelimeler eş anlamlı ya da anlamdaş kelimelerdir. Anlamdaş kelimeler birbirlerinin yerine kullanıldıklarında anlamı bozmaz ya da cümlede herhangi bir anlam farkı yaratmazlar. Bazı kelimeler köken olarak farklı olsalar da aynı anlama sahip olabilirler. Farsça kökenli olan zinde eş anlamlısı olan kelimelerden biridir. Zindenin eş anlamlısı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

  • Dimdik
  • Dinç
  • Diri

Zinde eş anlamlısı olan "dimdik" sözcüğü Türkçe kökenlidir ve sağlıklı anlamında kullanılır. "Dinç" kelimesinin kökeni Eski Türkçedeki "tın-" fiilinden türeyen "tınç" sözcüğüne dayanır. Zindenin eş anlamlısı olan bir diğer kelimelerden birisi olan "diri’’ sözcüğü de yine Eski Türkçedeki ‘‘tır-‘‘ fiilinden türeyen ‘‘tirig’’ kelimesinden gelmektedir. Yaşamakta olan, yaşayan, solmamış gibi anlamları da bulunmaktadır.

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Zindenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Zinde kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Çok zor günler geçirmiş olmasına rağmen hepimizden dinçti.
  • Ağır bir hastalığın ardından dimdik bir şekilde ayağa kalkmıştı.
  • Dinç kalmak için hem düzenli spor yapıyorum hem de sağlıklı besleniyorum.
  • Anneannem ailenin her üyesine taş çıkartacak kadar diri ve sağlıklı bir kadındır.
  • Dinç bir bünyeye sahip olmadığım için ömrüm hastanelerde geçti.
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