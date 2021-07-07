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  4. Zonguldak'ta 4 kişide Delta varyantı tespit edildi! 50 kişi karantinada

Zonguldak'ta 4 kişide Delta varyantı tespit edildi! 50 kişi karantinada

07.07.2021 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde koronavirüs vakasında Delta varyantı olduğu tespit edilen 4 kişi ile teması bulunan 50 kişi karantinaya alındı.

Zonguldak'ta 4 kişide Delta varyantı tespit edildi! 50 kişi karantinada

Edinilen bilgilere göre, Alaplı ilçesine il dışından düğün törenine katılan bir aileden 4 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine düğüne katılanlara Kovid-19 testi yapıldı.

DELTA VARYANT TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Kovid-19 test sonucunda bir aileden 4 kişiden alınan testler Ankara’ya gönderildi ve Delta varyant testi pozitif çıktı.

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50 KİŞİ KARANTİNADA

Yapılan araştırmalar neticesinde 4 kişilik aile ile temasa geçtiği belirlenen 50 kişi evlerinde karantina altına alındı.

Virüsün düğünden kaynaklı yayıldığı öne sürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Zonguldak karantina
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