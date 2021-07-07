Zonguldak'ta 4 kişide Delta varyantı tespit edildi! 50 kişi karantinada

Edinilen bilgilere göre, Alaplı ilçesine il dışından düğün törenine katılan bir aileden 4 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine düğüne katılanlara Kovid-19 testi yapıldı.
Kovid-19 test sonucunda bir aileden 4 kişiden alınan testler Ankara’ya gönderildi ve Delta varyant testi pozitif çıktı.
Yapılan araştırmalar neticesinde 4 kişilik aile ile temasa geçtiği belirlenen 50 kişi evlerinde karantina altına alındı.
Virüsün düğünden kaynaklı yayıldığı öne sürüldü. (İHA)
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