Zonguldak'ta 4 kişide Delta varyantı tespit edildi! 50 kişi karantinada

Edinilen bilgilere göre, Alaplı ilçesine il dışından düğün törenine katılan bir aileden 4 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine düğüne katılanlara Kovid-19 testi yapıldı.

DELTA VARYANT TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Kovid-19 test sonucunda bir aileden 4 kişiden alınan testler Ankara’ya gönderildi ve Delta varyant testi pozitif çıktı.

50 KİŞİ KARANTİNADA

Yapılan araştırmalar neticesinde 4 kişilik aile ile temasa geçtiği belirlenen 50 kişi evlerinde karantina altına alındı.

Virüsün düğünden kaynaklı yayıldığı öne sürüldü. (İHA)



