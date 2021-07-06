Delta varyantı bitmeden Lambda geldi! 30 ülkeye yayıldı

Delta varyantının ardından her geçen gün yayılan yeni bir varyant daha çıktı. "Lambda" olarak adlandırılan yeni varyant, ilk olarak Peru’da tespit edildi. Lambda varyantı bugüne kadar 30 ülkeye yayıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Peru'da Lambda'nın Nisan ayından bu yana varyantlar için test edilen yeni enfeksiyonların yüzde 81'inden sorumlu olduğunu belirtiyor.

AŞILARA KARŞI DAHA DİRENÇLİ OLABİLECEĞİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR

Bilim insanları, bu varyantın daha bulaşıcı ve aşılara karşı daha dirençli olabileceğinden endişe ediyor.

ARAŞTIRMALAR ARTIYOR

Öte yandan İngiltere Halk Sağlığı (PHE), Lambda varyantı hakkında ‘incelenmekte olan bir varyant’ ifadelerine yer verirken, “Şu anda bu varyantın daha şiddetli hastalığa neden olduğuna veya halihazırda uygulanan aşıları daha az etkili hale getirdiğine dair bir kanıt bulunmadığını" söyledi. (Kaynak: TRT Haber)



