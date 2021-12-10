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  4. Zonguldak'ta hastanede oksijen tüpü patladı: 2 yaralı

Zonguldak'ta hastanede oksijen tüpü patladı: 2 yaralı

10.12.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Servisi’nde oksijen tüpü patlaması sonucu bir hemşire, bir sağlık personeli yaralandı.

Zonguldak'ta hastanede oksijen tüpü patladı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde acil serviste meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle oksijen tüpü patladı.

Patlamayla birlikte yangın meydana geldi. İlk müdahale yapılarak yangın söndürüldü. Olayda biri hemşire biri sağlık çalışanı olmak üzere iki kişi yangından etkilendi. İlk müdahaleleri acil serviste yapılan personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Acil servisteki hastalar ve personel tahliye edildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
patlama
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