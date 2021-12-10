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Kan donduran vahşet! Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürülmüş halde bulundu

10.12.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Ereğli ilçesinde, Afganistan uyruklu Nakibullah Rüstmi (35), başına çuval geçirilmiş, ağzı fularla el ve kolları da kabloyla domuz bağı yöntemiyle bağlı olarak ölü bulundu. Rüstmi'yi öldüren şüpheli veya şüphelilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlatılırken, ev arkadaşı 3 Afgan da ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kan donduran vahşet! Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürülmüş halde bulundu

Olay, saat 10.30 sıralarında, Boyacalı Mahallesi'nde meydana geldi. Afgan Nakibullah Rüstmi, aynı evde kaldığı ve vatandaşı olan 3 arkadaşı tarafından başına çuval geçirilmiş, ağzı fularla el ve kolları ise kabloyla domuz bağı yöntemiyle bağlı halde ölü bulundu.

Nakibullah Rüstmi'nin cansız bedeni, ihbarla gelen ekiplerce otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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EV ARKADAŞI 3 AFGAN GÖZALTINA ALINDI

Nakibullah Rüstmi'nin, Göç İdaresi tarafından İstanbul Zeytinburnu'nda oturduğu yönünde kayıtlı olduğu belirlendi. Konya'daki ev sahibinin ise polise, evi 1 kişiye kiraladığını ve 4 kişinin kaldığından bilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi.

Nakibullah Rüstmi'yi öldüren şüpheli veya şüphelilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlatılırken, ev arkadaşı 3 Afgan da ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
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