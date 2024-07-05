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Zor günler geçiriyor... Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer resimlerini satışa çıkarmıştı şimdi de takı tezgahı açtı! Zabıta engeline takıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.07.2024 10:06
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1970'li yıllarda 'Bayan Bacak' lakabıyla ünlenen eski manken, oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer, geçtiğimiz aylarda faturalarını ödeyemediğini söyleyerek eski fotoğraflarını 200 TL'ye satışa çıkarmıştı. Maddi olarak zor günler geçiren ünlü isim şimdi de takı tezgahı açtı. Örümcer, zabıta engeline takıldı.

Zor günler geçiriyor... Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer resimlerini satışa çıkarmıştı şimdi de takı tezgahı açtı! Zabıta engeline takıldı

1970'li yıllarda 'Bayan Bacak' lakabıyla ünlenen eski manken, oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer son dönemde zor günler yaşıyor.

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FOTOĞRAFLARINI SATIŞA SUNMUŞTU

Uzun süredir zorlu bir hayat mücadelesi veren Serpil Örümcer geçtiğimiz aylarda geçim sıkıntısı yaşadığını dile getirerek sosyal medya üzerinden yardım istemişti. Örümcer, eski fotoğraflarını faturalarını ödeyebilmek için 200 TL'den satışa çıkarmıştı.

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KONUK OYUNCU OLMUŞTU!

Usta oyuncunun bu çağrısına Arka Sokaklar ekibi sessiz kalmamış ve diziye konuk oyuncu olarak dahil etmişlerdi.

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Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; her ayın birinde Unkapanı'ndaki kilisenin önünde satış yapan Serpil Örümcer, en çok zabıtalardan şikayetçi olduğunu açıkladı.

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"GERÇEKTEN BIKTIM"

Siftah yapmadan kilisenin önünden ayrılan sanatçı şikayetini şu ifadelerle dile getirdi:

'Burası benim ekmek teknem, buradaki esnaf herkes beni sever ve bilir. Ayda bir gün buraya gelip tezgah açmama bile izin vermiyorlar. Bir ay gelip satış yaparsam diğer ay gelmeme müsaade etmiyorlar. Mecbur olmasam Küçükçekmece’den buralara kadar gelmem. Pazara çıkarak ufak tefek ihtiyaçlarımı karşılıyorum ama ekmek paramı kazanmama bile izin vermiyorlar. Bu durumdan gerçekten bıktım.'

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Anahtar Kelimeler:
Serpil Örümcer yeşilçam
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