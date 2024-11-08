Zor günleri geride bıraktı! Emret Komutanım'ın Ferit'i Arda Kural yeniden ortaya çıktı... Yeni mesleği herkesi şaşırttı

2000'li yılların başında 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizisinde rol alan Arda Kural, 2005-2008 yılları arasında ise 'Ferit Tekin' karakterine hayat verdiği 'Emret Komutanım' dizisi ile büyük bir çıkış yakaladı.

O dönem 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü isim uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele etti ve ekranlardan uzak kaldı. Bir dönem psikoz teşhisi konulan ve uzun yıllar tedavi gören Kural, zor günlerini geride bıraktı.

Şimdilerde yeniden programlarda boy göstermeye başlayan Arda Kural yeni mesleği ve son haliyle gündem oldu.

YENİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Arda Kural yeniden oyunculuk yapmaya sıcak bakmadığını söyleyerek madencilikle uğraştığını söyledi. Kural mesleğini anlatırken 'Bir odam atölye orada değerli taşlar, değersiz taşları ve metali inceliyorum. Madencilik hakkında düşünüyorum. Altın tüccarlığı, elmas tacirliği gibi...' ifadelerini kullandı.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

5 yıl sonra kendisini yurt dışına elmas ticareti yapıyorken ya da altın tüccarı olmuşken görebileceğini söyleyen Arda Kural'ın son haline de 'hâlâ yakışıklı', 'yaşlanmıyor', 'gençleşiyor resmen' gibi yorumlar yapıldı.