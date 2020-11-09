Zorla evine girdikleri kadının 28 bin liralık altını gasp ettiler

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre emlakçıda çalışan Mahsun A. (26) evli ve 1 çocuk annesi Filiz D. (31) ile bir süre önce tanışıp sevgili oldu. Bir süre sonra Mahsun A. bahis oynadığını, bu nedenle borcu olduğunu söyleyerek Filiz D.’den para istedi. Filiz D. de kocasının biriktirdiği 3 bilezik ve 10 bin lira parayı Mahsun A.’ya getirdi. Ancak Filiz D.’nin kocası araba almak istediğini söyleyerek, bu nedenle eşine verdiği 3 bilezik ve 10 bin lira parayı istedi. Filiz D. bunun üzerine Mahsun A. ile görüşerek parayı ve altınları yerine koymaları gerektiğini, kocasının istediğini söyledi. Mahsun A. ise parasının olmadığını, altını ve 10 bin lirayı yerine koyamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine Filiz D., eşinin kuzeninin eşi T.Ç.’nin (33) altınları olduğunu söyledi. Mahsun A. da bu bilgi üzerine T.Ç.’yi soyarak 3 bilezik ile 10 bin lirayı yerine koyabileceklerini söyledi.

KADIN KILIĞINA GİRDİ

Bu plandan sonra Filiz D. olaydan bir gün önce T.Ç.’nin evinin anahtarını çaldı. Evde kimse yokken gelmeyi planladılar ancak genç kadın Mahsun A. ve Filiz D. soyguna giderken eve dönünce plan değişti. Mahsun A. çarşaf giyerek kadın kılığına girerken, Filiz D. de çarşaf giyerek eve geldi. İkili kapıyı çalıp önce kiralık daire olup olmadığını sordu. T.Ç. zanlılardan korkup kapıyı örtmek isteyince bu kez de kapıyı zorladı. T.Ç. “imdat” diye bağırmak isteyince önce iki zanlı “gulu gulu” diye ses çıkartıp onun sesini bastırdı. Daha sonra da iterek kapının yanına düşürüp ağzını ve ellerini bağladıktan sonra küpe, yüzük, bilezik ve bilekliklerini aldı. Daha sonra kadının ağzını sesi hiç çıkmasın diye gömlekle de kapatıp evde başka altın olup olmadığını aradılar. Genç kadını da ölümle tehdit edip boğazını sıkıp bıçak dayadılar. Başka altın bulamayınca evden kaçtılar.