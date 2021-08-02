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ZTE Axon 30’un satış tarihi belli oldu

02.08.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ZTE, geçtiğimiz günlerde yeni modeli olan Axon 30’u tanıtmıştı. Bu telefonun en önemli özelliği ise ekran altına gizlenmiş bir kameraya sahip olması.

ZTE Axon 30’un satış tarihi belli oldu

Ancak ne var ki model şu anda sadece Çin’de satışa sunulmuş durumda ve cihazın küresel sürümü hakkında henüz hiçbir şey açıklanmadı. Tespit edilen bir tweet ise cihazın küresel piyasada ne zaman satışa sunulacağı hakkında bizlere önemli bilgiler verdi.

Buna göre ZTE Axon 30, Eylül ayının sonundan itibaren Avrupa, Kuzey Amerika, Orta Doğu, Afrika ve Asya Pasifik dahil olmak üzere hemen hemen her yerde satışa çıkacak. İşin fiyat kısmında ise henüz bir tahmin yapmak zor ancak yine de telefonun Çin’deki fiyatlarından yola çıkarak bir fikir sahibi olabiliriz. Şu anda Çinli kullanıcılar ZTE Axon 30’u 340 dolar gibi oldukça uygun bir fiyattan satın alabiliyor. Tabii donanım seviyesi arttıkça fiyat da doğru orantılı olarak artış gösteriyor.

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İŞTE TÜM MODELLERİN FİYATLARI

Telefon Çin’de dört farklı donanım seçeneği ile sunuluyor. Bunlar 6/128 GB, 8/128 GB, 8/256 GB ve 12/256 GB şeklinde. Bunlardan en pahalı olanı ise 475 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. RAM ve bellek miktarının yanı sıra bütün modeller 6.9 inçlik FHD AMOLED ekran paneli ve 64MP + 64MP + 64MP + 8MP olmak üzere dörtlü kamera kurulumu ile geliyor. Ayrıca ön tarafa ekran altına gömülü 16MP çözünürlüğünde bir de selfie kamerası yer alıyor. 4.200 mAh batarya ve 55W hızlı şarja sahip olan ZTE Axon 30, gücünü ise Snapdragon 870 işlemcisinden alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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