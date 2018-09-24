Zula Süper Lig şampiyonu Galatasaray!

Galatasaray Espor, dev finalde karşılaştığı 1907 Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederek Zula Süper Lig 1. Sezon şampiyonu olmayı başardı! Taksim Grand Pera Emek Sineması’nda gerçekleşen büyük Zula Süper Ligi final etkinliği, birbirinden eğlenceli anlara ve çekişmeli mücadelelere ev sahipliği yaptı. Lig aşamasının tartışmasız en iyi 2 takımı olarak Zula Süper Lig finallerine katılmaya hak kazanan 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor, dev finalde karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye tanık olunması beklenilen BO5’lik seride, Galatasaray 3-0 galip ayrılarak Zula Süper Lig’in ilk şampiyonu oldu.
Zula Espor arenasının en genç ve yetenekli oyuncularından olan Unity, gösterdiği kusursuza yakın performansla finallerin MVP’si olmayı başardı.
28-29 Eylül tarihlerinde Antalya The Marmara Hotel’de gerçekleşecek Zula International Cup’ta toplam 6 takım yer alacak ve ülkemizi Galatasaray Espor, 1907 Fenerbahçe ve Oyun Hizmetleri takımları temsil edecek.
Akhisarspor - Galatasaray maçında Regattin'in golünü VAR ofsayt nedeniyle iptal etti
Sakatlıkları devam eden Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'ın Beşiktaş derbisinde oynamaları zor!
''Fenerbahçe maçında oynayamam''
Ali Koç'tan futbolculara olay sözler!
Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a geliyor
Yıldız futbolcu karısını aldatırken yakalandı!
Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir
Trabzon'u Onur ve Burak yaktı!
Talisca şova devam ediyor!
Şenol Güneş'in derbideki forveti Ryan Babel
Merve Taşkın: Karius ile buluştum
Okuyucu Yorumları 0 yorum