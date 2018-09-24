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Zula Süper Lig şampiyonu Galatasaray!

ESPOR HABERLERİ  | 24.09.2018 16:49 | Son Güncelleme

Zula Süper Lig Şampiyonu finalde 1907 Fenerbahçe'yi 3-0'la geçen Galatasaray oldu.

Zula Süper Lig şampiyonu Galatasaray!

Galatasaray Espor, dev finalde karşılaştığı 1907 Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederek Zula Süper Lig 1. Sezon şampiyonu olmayı başardı! Taksim Grand Pera Emek Sineması’nda gerçekleşen büyük Zula Süper Ligi final etkinliği, birbirinden eğlenceli anlara ve çekişmeli mücadelelere ev sahipliği yaptı. Lig aşamasının tartışmasız en iyi 2 takımı olarak Zula Süper Lig finallerine katılmaya hak kazanan 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor, dev finalde karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye tanık olunması beklenilen BO5’lik seride, Galatasaray 3-0 galip ayrılarak Zula Süper Lig’in ilk şampiyonu oldu.

Zula Espor arenasının en genç ve yetenekli oyuncularından olan Unity, gösterdiği kusursuza yakın performansla finallerin MVP’si olmayı başardı.

ZSL-Final
28-29 Eylül tarihlerinde Antalya The Marmara Hotel’de gerçekleşecek Zula International Cup’ta toplam 6 takım yer alacak ve ülkemizi Galatasaray Espor, 1907 Fenerbahçe ve Oyun Hizmetleri takımları temsil edecek.

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Anahtar Kelimeler:
eSpor Zula Süper Lig Galatasaray 1907 Fenerbahçe

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