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Striptiz kulübünde şok olay!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.04.2018 20:54 | Son Güncelleme

Tayland'da striptiz kulübüne giden turist şovu izlerken bir anda yere yığıldı.

Striptiz kulübünde şok olay!

Tayland’ın başkenti Bangkok’taki bir striptiz kulübünde trajik bir olay yaşandı. 60’lı yaşlarında İngiliz vatandaşı olduğu belirtilen bir turist Soi Cowboy kulübüne geldi.

Sahne yakınlarında bir yere oturan adam, şovları izlemeye başladı. Bir süre sonra fenalaşan adam sahnenin önünde yere yığıldı. Kulüp çalışanları ve diğer müşteriler adama müdahale ederken, olay yerine ambulans çağrıldı.

Sağlık ekipleri adama müdahale ederken, talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Striptiz kulübünde çalışan kadınlardan biri, “Yere düşene kadar keyfi yerinde görünüyordu. Böyle bir şey yaşandığı için çok üzgünüz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
striptiz Kulüp TAYLAND

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