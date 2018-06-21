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Gelin adayından şoke eden yatak itirafı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 21.06.2018 07:56 | Son Güncelleme

Amerika'nın ünlü izdivaç programında tanıştığı Jake Ellis ile program sonrasında da ilişkisini devam ettiren Megan Marx'tan şaşkına çeviren bir paylaşım geldi.

Evlilik programıyla üne kavuşan Megan Marx, Jake Ellis ile cinsel ilişki sırasında yaşadıklarını sosyal medya hesabından yazdı. Bu paylaşımı sırasında sevgilisini etiketlemeyi ihmal etmeyen Megan ile Jake arasında kısa süreli bir diyalog da yaşandı. İşte görenleri hayrete düşüren o paylaşım...

Megan Marx'tan instagramda ilişki sohbeti!

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Amerika'da evlendirme programında ünlü olan Megan Marx isimli kadın erkek arkadaşı Jake Ellis ile yaşadığı cinsel ilişki hakkında Instagram'da sohbet etti.
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"DELİRMİŞ KEDİ GİBİ SALDIRMAKTAN VAZGEÇEBİLİRSİN"

"DELİRMİŞ KEDİ GİBİ SALDIRMAKTAN VAZGEÇEBİLİRSİN"
Megan, erkek arkadaşı ile çekmiş olduğu fotoğrafı hesabından erkek arkadaşını etiketleyerek şunları yazdı:
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"Program bittikten sonra senle ilişkimin devam edeceğini kim düşünebilirdi? Senle geçirdiğim her anı seviyorum ama ilişki sırasında bana delirmiş kedi gibi saldırmaktan vazgeçebilirsin"
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HASTANELİK OLMUŞTU

HASTANELİK OLMUŞTU
Megan, geçen gece incindin ve yere düşüp ağladın diye cevap verdi. Jake, böyle bir şey asla meydana gelmedi dedi.
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Sohbet Megan'nın erkek arkadaşı bu kadar utangaç olma önerisi ve erkek arkadaşının utangaç değilim cevabı ile son buldu.
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Jake, bir magazin dergisine Megan ile ilişkiye girdiği sırada cinsel organının morarmasından sonra kendine zarar verdiğin anladığını ve hastaneye gittiğini yapılan muayenede penisinin kırıldığını öğrendiğin söyledi.
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Megan Marx'ın sosyal medya paylaşımlarından bazıları...
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Anahtar Kelimeler:
izdivaç ABD Megan Marx

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