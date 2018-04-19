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İnternette çocuk tacizi patlama yaptı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 19.04.2018 09:50 | Son Güncelleme

İnternet Gözlem Vakfı (IWF) tarafından yapılan araştırmalar acı tabloyu gözler önüne serdi. 80 bin ayrı çocuk istismarını belgeleyen vakıf, internette bu görüntülere yer veren sitelerin 2016 yılında 57 binken 2017 yılında 78 bine yükseldiğini söyledi.

Belgelerde özellikle de gizli sitelerin çocuk istismarına yol açan görüntülere yer verdiği yer alıyor.

Çocuk istismarı görüntülerinde büyük artış

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İnternet Gözlem Vakfı (IWF) internette çocukların cinsel tacize uğradığını gösteren görüntülerin sayısında büyük bir artış yaşandığını açıkladı.
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BBC Türkçe'de yer alan habere göre, yıllık raporunu yayınlayan örgüt, 2016 yılında bu tür görüntüler yayınlayan 57 bin site tespit ettiklerini, bu sayının geçen yıl 78 bine yükseldiğini duyurdu.
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Sürekli bu tür görüntüleri arayan ve kaldırılmaları için çaba gösteren IWF, 80 bin ayrı istismar belgelediklerini söyledi.
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Rapora göre internette yer alan fotoğrafların üçte biri selfielerden oluşuyor.
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'ÇIPLAK SELFIE YAYINLAYAN ÜNLÜLERİN ETKİSİ'

'ÇIPLAK SELFIE YAYINLAYAN ÜNLÜLERİN ETKİSİ'
Özellikle 11-15 yaş arası gençlerin selfilerinde artış yaşanırken uzmanlar bunu gençlerin idollerinin internette çıplak fotoğraflarını paylaşmasına bağlıyor.
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IWF Başkan Vekili Fred Langford, "Bu ünlüler gençlerin büyüyünce olmak istediği kişiler. Onlara 'kahramanlarınızın davrandığı gibi davranmayın' demek çok zor" dedi.
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Örgüt "gizli sitelerin" sayısında da artış gördüklerini, bu tür sitelerin ana sayfasına girildiğinde normal bir site gibi gözüktüğünü fakat belirli yerlere tıkladıktan sonra çocuk istismarı fotoğraflarının görünür hale geldiğini belirtti.
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Genellikle para talep eden bu tür sitelerin sayısı da bin 572'den 2 bin 909'a çıktı.
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Bu tür görüntülerin yalnızca kendi çabalarıyla engellenemeyeceğini vurgulayan IPW, bunun için istismarcıları engelleyecek kapsayıcı bir stratejiye ihtiyaç olduğunu açıkladı.
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