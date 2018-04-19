İnternette çocuk tacizi patlama yaptı

Belgelerde özellikle de gizli sitelerin çocuk istismarına yol açan görüntülere yer verdiği yer alıyor.
Çocuk istismarı görüntülerinde büyük artış
1 / 20
İnternet Gözlem Vakfı (IWF) internette çocukların cinsel tacize uğradığını gösteren görüntülerin sayısında büyük bir artış yaşandığını açıkladı.
2 / 20
BBC Türkçe'de yer alan habere göre, yıllık raporunu yayınlayan örgüt, 2016 yılında bu tür görüntüler yayınlayan 57 bin site tespit ettiklerini, bu sayının geçen yıl 78 bine yükseldiğini duyurdu.
3 / 20
Sürekli bu tür görüntüleri arayan ve kaldırılmaları için çaba gösteren IWF, 80 bin ayrı istismar belgelediklerini söyledi.
4 / 20
Rapora göre internette yer alan fotoğrafların üçte biri selfielerden oluşuyor.
5 / 20
'ÇIPLAK SELFIE YAYINLAYAN ÜNLÜLERİN ETKİSİ'
Özellikle 11-15 yaş arası gençlerin selfilerinde artış yaşanırken uzmanlar bunu gençlerin idollerinin internette çıplak fotoğraflarını paylaşmasına bağlıyor.
6 / 20
IWF Başkan Vekili Fred Langford, "Bu ünlüler gençlerin büyüyünce olmak istediği kişiler. Onlara 'kahramanlarınızın davrandığı gibi davranmayın' demek çok zor" dedi.
7 / 20
Örgüt "gizli sitelerin" sayısında da artış gördüklerini, bu tür sitelerin ana sayfasına girildiğinde normal bir site gibi gözüktüğünü fakat belirli yerlere tıkladıktan sonra çocuk istismarı fotoğraflarının görünür hale geldiğini belirtti.
8 / 20
Genellikle para talep eden bu tür sitelerin sayısı da bin 572'den 2 bin 909'a çıktı.
9 / 20
Bu tür görüntülerin yalnızca kendi çabalarıyla engellenemeyeceğini vurgulayan IPW, bunun için istismarcıları engelleyecek kapsayıcı bir stratejiye ihtiyaç olduğunu açıkladı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum