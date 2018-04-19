İnternette çocuk tacizi patlama yaptı

Belgelerde özellikle de gizli sitelerin çocuk istismarına yol açan görüntülere yer verdiği yer alıyor.

Çocuk istismarı görüntülerinde büyük artış

1 / 20 İnternet Gözlem Vakfı (IWF) internette çocukların cinsel tacize uğradığını gösteren görüntülerin sayısında büyük bir artış yaşandığını açıkladı.

2 / 20 BBC Türkçe'de yer alan habere göre, yıllık raporunu yayınlayan örgüt, 2016 yılında bu tür görüntüler yayınlayan 57 bin site tespit ettiklerini, bu sayının geçen yıl 78 bine yükseldiğini duyurdu.

3 / 20 Sürekli bu tür görüntüleri arayan ve kaldırılmaları için çaba gösteren IWF, 80 bin ayrı istismar belgelediklerini söyledi.

4 / 20 Rapora göre internette yer alan fotoğrafların üçte biri selfielerden oluşuyor.

5 / 20 'ÇIPLAK SELFIE YAYINLAYAN ÜNLÜLERİN ETKİSİ' Özellikle 11-15 yaş arası gençlerin selfilerinde artış yaşanırken uzmanlar bunu gençlerin idollerinin internette çıplak fotoğraflarını paylaşmasına bağlıyor.

6 / 20 IWF Başkan Vekili Fred Langford, "Bu ünlüler gençlerin büyüyünce olmak istediği kişiler. Onlara 'kahramanlarınızın davrandığı gibi davranmayın' demek çok zor" dedi.

7 / 20 Örgüt "gizli sitelerin" sayısında da artış gördüklerini, bu tür sitelerin ana sayfasına girildiğinde normal bir site gibi gözüktüğünü fakat belirli yerlere tıkladıktan sonra çocuk istismarı fotoğraflarının görünür hale geldiğini belirtti.

8 / 20 Genellikle para talep eden bu tür sitelerin sayısı da bin 572'den 2 bin 909'a çıktı.

9 / 20 Bu tür görüntülerin yalnızca kendi çabalarıyla engellenemeyeceğini vurgulayan IPW, bunun için istismarcıları engelleyecek kapsayıcı bir stratejiye ihtiyaç olduğunu açıkladı.

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