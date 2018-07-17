Meghan Markle meğer o anlarda azar işitmiş!

Bu durumu gizleyemediğindeyse bakın ortaya nasıl görüntüler çıkıyor...

Meghan Markle azar işitmiş!

1 / 20 Kraliyet ailesinin en yeni üyesi Meghan Markle'ın geçen hafta Wimbledon Tenis Turnuvası sırasında yaşadığı büyük şok ortaya çıktı...

2 / 20 Kate Middleton ile birlikte locaya geçen Markle'ın elindeki şapkayı neden takmadığı ortaya çıktı. İngiliz basınına göre Meghan'ın şapkayı takmamasının nedeni şapkayla geldiği tribünde yediği bir 'azar'

3 / 20 Meghan Markle, henüz çok yeni olduğu kraliyet hayatına alışmaya çalışıyor. Bazı imtiyazları olsa da kraliyet ailesinin mensubu olmak bazı yasakları da beraberinde getiriyor.

4 / 20 Dünyanın büyük bir heyecanla takip ettiği tenis turnuvasına çizgili gömleği ve hasır şapkayla gelen Markle, locaya geldiğinde ise beklemediği bir tepki aldı.

5 / 20 Wimbledon organizasyonunda görevli pembe elbiseli bir yetkili, Markle’ı şapkayı takmaması konusunda uyardı.

6 / 20 Bazı sıkı kıyafet kurallarının olduğu kortun bu bölümünde erkeklerin ceket ve kravat takma zorunluluğu bulunurken kadınların da şapka takmaması isteniyor.

7 / 20 Bu kuralı bilmeden Wimbledon’a gelen Markle, elindeki hasır şapkayı bir aksesuar olarak tuttu.

8 / 20 Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi unvanını alan Markle’ın maç boyunca neşesiz olmasının da sebebi ortaya çıktı. Markle’ın düğününde davetli olan Williams’ın kaybetmesi de Markle’a bir darbe daha vurdu.

9 / 20

10 / 20

11 / 20

12 / 20

13 / 20

14 / 20

15 / 20

16 / 20

17 / 20

18 / 20

19 / 20