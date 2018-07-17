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Meghan Markle meğer o anlarda azar işitmiş!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 17.07.2018 12:01 | Son Güncelleme

Kısa süre önce İngiliz kraliyet ailesine dahil olan Meghan Markle, yorucu yasaklarla baş etmekte zaman zaman zorlanabiliyor.

Bu durumu gizleyemediğindeyse bakın ortaya nasıl görüntüler çıkıyor...

Meghan Markle azar işitmiş!

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Kraliyet ailesinin en yeni üyesi Meghan Markle'ın geçen hafta Wimbledon Tenis Turnuvası sırasında yaşadığı büyük şok ortaya çıktı...
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Kate Middleton ile birlikte locaya geçen Markle'ın elindeki şapkayı neden takmadığı ortaya çıktı. İngiliz basınına göre Meghan'ın şapkayı takmamasının nedeni şapkayla geldiği tribünde yediği bir 'azar'
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Meghan Markle, henüz çok yeni olduğu kraliyet hayatına alışmaya çalışıyor. Bazı imtiyazları olsa da kraliyet ailesinin mensubu olmak bazı yasakları da beraberinde getiriyor.
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Dünyanın büyük bir heyecanla takip ettiği tenis turnuvasına çizgili gömleği ve hasır şapkayla gelen Markle, locaya geldiğinde ise beklemediği bir tepki aldı.
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Wimbledon organizasyonunda görevli pembe elbiseli bir yetkili, Markle’ı şapkayı takmaması konusunda uyardı.
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Bazı sıkı kıyafet kurallarının olduğu kortun bu bölümünde erkeklerin ceket ve kravat takma zorunluluğu bulunurken kadınların da şapka takmaması isteniyor.
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Bu kuralı bilmeden Wimbledon’a gelen Markle, elindeki hasır şapkayı bir aksesuar olarak tuttu.
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Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi unvanını alan Markle’ın maç boyunca neşesiz olmasının da sebebi ortaya çıktı. Markle’ın düğününde davetli olan Williams’ın kaybetmesi de Markle’a bir darbe daha vurdu.
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Anahtar Kelimeler:
Meghan Markle kraliyet ailesi

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