AK Parti'den flaş anket açıklaması

AK Parti'nin tüm anketlerini yaptıran isim olarak bilinen, Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ' Hani koalisyon olmayacaktı' eleştirilerine; "Çok tarihi süreçlerden geçiyoruz. İttifak konusunu dillendirenler 'Hani koalisyon olmayacaktı. Bu bir nevi koalisyon değil mi?' diyorlar. Halbuki hiç alakası yok. Karşılaştırma bile götürmez. Bir tarafınıza elmayı bir tarafınıza portakalı alıp ikisini nasıl karşılaştıracaksınız? Hiçbir şekilde ikisi arasında bağ kurabileceğiniz şekilde, 'Birisi kırmızının koyusu, birisi kırmızının açığı' deme şansına sahip değilsiniz. Böyle bir karşılaştırma söz konusu olmaz. Çünkü koalisyonda, hükümeti kurmak için birden fazla partinin bir araya gelme mecburiyeti var. Bunlar bozulabilir, bunlar anlaşamayabilir. Anlaşamadığı zaman hükümet ve güven ortadan kalkar ya da 25-30 milletvekilini istifa ettirip yeni başka bir parti kurdurursunuz ki geçmişte bunlar yaşandı. O parti ile yeni bir hükümet kurarsınız. Ama ittifakta böyle bir durum hiçbir şekilde söz konusu olmaz. Sonuç olarak Cumhurbaşkanı ayrı meclis üyeleri ayrı seçilecek. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra o milletten aldığı yetkiyle beş sene ülkeyi yönetecek. O beş sene içerisinde geçmişte milletvekillerinin istifa ettirilmesi gibi operasyonların yapılma ihtimali söz konusu değil. Cumhurbaşkanı bakanları atayacak ve yoluna devam edecek." şekilnde cevap verdi.

"MHP İLE BENZER ŞEKİLDE OLAYLARA BAKTIĞIMIZI GÖZLEMLİYORUZ"

Genel Başkan Yarımcısı Dağ, MHP ile seçim değil, bir süreç ittifakı kurulduğuna işaret ederek, bu ittifakın, "birçok konuda farklı düşünürken seçime birlikte girelim" diye yapılmadığına dikkati çekti.

Partisinin AR-GE birim başkanı olarak bütün anketleri yaptıklarının altını çizen Dağ, şunları kaydetti:

"Ne Cumhurbaşkanımızın yüzde 50'yi geçme sorunu var ne de MHP'nin baraj problemi var. Bununla hiç alakası yok. Süreç ittifakı 15 Temmuz'da Yenikapı'da aynı minvalde, 16 Nisan'da aynı yolda olmak, Kudüs ve Afrin'de aynı noktadan olaya bakmaktır. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra yaşanan süreçlere baktığımızda, MHP ile benzer şekilde olaylara baktığımızı gözlemliyoruz."