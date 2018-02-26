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AK Parti'den flaş anket açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 07:31 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Ne Cumhurbaşkanımızın yüzde 50'yi geçme sorunu var ne de MHP'nin baraj problemi var." dedi.

AK Parti'den flaş anket açıklaması

AK Parti'nin tüm anketlerini yaptıran isim olarak bilinen, Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ' Hani koalisyon olmayacaktı' eleştirilerine; "Çok tarihi süreçlerden geçiyoruz. İttifak konusunu dillendirenler 'Hani koalisyon olmayacaktı. Bu bir nevi koalisyon değil mi?' diyorlar. Halbuki hiç alakası yok. Karşılaştırma bile götürmez. Bir tarafınıza elmayı bir tarafınıza portakalı alıp ikisini nasıl karşılaştıracaksınız? Hiçbir şekilde ikisi arasında bağ kurabileceğiniz şekilde, 'Birisi kırmızının koyusu, birisi kırmızının açığı' deme şansına sahip değilsiniz. Böyle bir karşılaştırma söz konusu olmaz. Çünkü koalisyonda, hükümeti kurmak için birden fazla partinin bir araya gelme mecburiyeti var. Bunlar bozulabilir, bunlar anlaşamayabilir. Anlaşamadığı zaman hükümet ve güven ortadan kalkar ya da 25-30 milletvekilini istifa ettirip yeni başka bir parti kurdurursunuz ki geçmişte bunlar yaşandı. O parti ile yeni bir hükümet kurarsınız. Ama ittifakta böyle bir durum hiçbir şekilde söz konusu olmaz. Sonuç olarak Cumhurbaşkanı ayrı meclis üyeleri ayrı seçilecek. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra o milletten aldığı yetkiyle beş sene ülkeyi yönetecek. O beş sene içerisinde geçmişte milletvekillerinin istifa ettirilmesi gibi operasyonların yapılma ihtimali söz konusu değil. Cumhurbaşkanı bakanları atayacak ve yoluna devam edecek." şekilnde cevap verdi.

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"MHP İLE BENZER ŞEKİLDE OLAYLARA BAKTIĞIMIZI GÖZLEMLİYORUZ"

Genel Başkan Yarımcısı Dağ, MHP ile seçim değil, bir süreç ittifakı kurulduğuna işaret ederek, bu ittifakın, "birçok konuda farklı düşünürken seçime birlikte girelim" diye yapılmadığına dikkati çekti.

Partisinin AR-GE birim başkanı olarak bütün anketleri yaptıklarının altını çizen Dağ, şunları kaydetti:

"Ne Cumhurbaşkanımızın yüzde 50'yi geçme sorunu var ne de MHP'nin baraj problemi var. Bununla hiç alakası yok. Süreç ittifakı 15 Temmuz'da Yenikapı'da aynı minvalde, 16 Nisan'da aynı yolda olmak, Kudüs ve Afrin'de aynı noktadan olaya bakmaktır. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra yaşanan süreçlere baktığımızda, MHP ile benzer şekilde olaylara baktığımızı gözlemliyoruz."

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Okuyucu Yorumları 65 yorum
neden öyle bir sorununuz olsun ki :))) tabi ki yok çünkü bu ülkede hırsızlık serbest ,olmayan oyları varmış gibi yazmak serbest
utanın bu kadar yalan olmazzz
@st.turhan34 o dediğin 1950li yıllara kadar yapılıyordu aç tarihini oku biraz okul kitaplarının dışına çık 1953 yılına kadar bu ülkede açık oy gizli sayım yapıldı ? ilk kapalı oy açık sayımda Demokrat parti başa gelmişti
Onun için mi. Terör operasyonlarında oy devşirme gayretleri... Halk perişan. alım gücü yarı yarıya düşmüş... Terör operasyonu ile gölgelenmeye çalışsalarda... gerçekler saklamak imkansızdır... Ekonomi bitik... Halk perişan...
@ceylo Ekonomi bitik mi?sen avm lerin doluluğuna ve teknolojiye akıtılan paraları görmüyorsun herhalde.herkesin keyfi yerinde...
@ceylo terörü bitiren oyu kapar..milletin teveccühünü engelleyemezsin.Rahmetli Ecevit bebek katilini yakalatı halk iktidara getirdi.kimsede sen bunu oya tahvil ettin demedi.
@farukgumus o senin dediğin ve gördüklerin sadece gördüklerin kadar bu ülkede kaç milyon insan yaşıyor haberin yok sanırım. asgari ücretli kaç kişiyi gördün paraları akıtırken
halk perişan değil perperişan.çiftçi bitti Ekici zaten yokoldu gitti bu ülkede beyinsiz meler möler türedi
@s.hazir millet aç siz suriyeyi kurtarın suriyeliler pazarda gezsinler onları göturün vatanlarını kurtarsınlar türkiyede yardım etsin ah DAVUTOĞLU AH???
Yersen tabii.
@umudum535 bi akıllanmadınız la. 15 yıl oldu beee :D
YAV HEHE HHE İYİ PARTİ VE SAADETTEN OY ARTARSA ALIRSINIZ .
))mavrada sınır yok diyosyun sn dağ.bırak muhalefeti buna kendi partilileriniz inanır mı ?(inanmayı çok istierler ama hele mehepe:))
AKP-MHP ittifakı vatana millete hayırlı olsun. Hele ülkemizdeki muhalefetlerin çizgiden çıktığı şu dönemde bu ittifak çok güzel bir gelişme. CHP'nin terör seviciliği, IYI parti'nin fetö sözcülüğü yapıyorken AKP-MHP ittifakı kaçınılmaz bir hal almıştır.
@seyit_uzunoglu Ne yalama adamsın sen ya, ikisiylede beraber yürüdü bu yollarda. İftiracı seni
@seyit_uzunoglu halbuki siz fetöcüleri seversiniz. başımıza musallat eden sizsiniz sonuçta. ha bide çözüm sürecinde pkk yı alkışlayanlar da sizlerdiniz.
@seyit_uzunoglu ..ben dedim onlara cıhep ye kırmızı hali sermeyın diye ama serdiler müslüm müdür nedır ona.
inşALLAH bu seçimde sizden KURTULURUZ
Madem öyle hemen erken seçim yapın, rahatça kazanın :))))))... Bu kararı alma çoğunluğunuz da var :)))))
AKP MHP SÖZCÜSÜ MHP AKP SÜZCÜSÜ HAYAL GÜCÜN YÜKSEK HAMZA DAG
alırsınız 100/50 i siz bekleyin
Rüyasında mı görmüş,
Madem öyle ittifak niye yapılıyor.
Peki yok durup dururken babam beni niye öptü dersiniz
o sandıkta belli olur kimşn ne alacağı sallamayın anket anket diyerek
Akıllı insanlar çalışana oy verir . sonuç AKP yüzde56.7 bir dahaki seçimde iyi hazırlanın
BUNLARIN DERDİ KOLTUK SEVDASI ASKERİMİZ SURİYEDE ÇARPIŞIYORLAR HALA OY PEŞİNDESİNİZ. ASKERİMİZ ŞEHİT OLUYOR HALA OY PEŞİNDESİNİZ. NE MÜTLÜ TÜRKÜM BİLE DİYEMİYORSUNUZ AMA HALA OY PEŞİNDESİNİZ. SİZLERİN NEFSİ ASLA DOYMAZ.
BUNLARDA BU SAHTEKARLIK VARKEN SANDIKTA KAYBEDECEKLER AMA YİNE BİR YSK İŞBİRLİĞİYLE YALAN DOLAN KAZANACAKLAR.
bu ülkede hırsızlık yolsuzluık hiç bu kadar kolay olmamıştı.
demek ki bu seçimde hrszlk olmadığı kadar büyük olacak mhp yi %1-2 den %10 a akp yi %39 dan %51 e çıkaracaklarına göre çok ...
Yemin ediyorum hepinizi alıp yerine iki üç tane çocuk koysak sizden daha iyi idare eder memleketi.
Sandık basında olmasadaaaaaaaaaaaaaaa ysk da hallederiz abii diyor
BİR ZAMANLAR SİZİN BAKANINIZ FETÖ DEVLET İÇİNDE KADROLAŞIYOR DENDİĞİNDE BUNA KARGALAR BİLE GÜLER DEMİŞTİ . AYNI KARGALAR BUNADA GÜLMÜŞ.
@necati09 ulan mal olsan mal kabule almazlar seni...
Anket ne dir fasa fiso herkes oy alaçagı yeri biliyor orda anket yapıyor Ülkenin durumuna bakıyorum bu ülkenin suan agırlıgını kaldıracak İster sevin ister sevmeyin Tayip Erdogandır Kılıçtaroğlu ondaki zihniyet söyle söylüm Çukurova gibi yerde bir köye Muhtar yapın inanın yamurlu havada ekinleri kurutur Bahçeli zaten Daha 80 ları yasıyor Demirtaş zaten izledigi yol belli E bu koca ülkeyi kime teslim edecegiz?
minare için kılıf aranıyor heral
Kandırılmaya alışmışsınız.Şimdide milleti kandırmaya uğraşıyorsunuz.Ama sizin devrinizin sonu yaklaştı.Korku dağları beklerken yaptığınız açıklamalar sizi bağlar.
çalarak çırparak tabiki olmaz bu sorun biraz onur grur seref varsa hakkınızla alın da göruyum sizleri
2019 oylarda devrim günü olacak anketlere değil halkın düşüncesine bakın birkaç birleşmeyi neden kabul ettiniz eğer böyle bir tehlike olmasa akp başka partilerde birleşmeyi düşünürmü idi aklı selim bunu kabul edermi avuntu bu avuntu ama arzu edileni yinede bulamayacaksınız o ufaklıklarda aranızda zaten heder olacak siz daha iyi biliyorsunuz
Mhp ile birleşen ak partiye Ben bir kürt olarak asla oy vermem bir daha.
Bunlar kendilerine yüzde 30 oy çıkarsınlar yeter.Gerisi bir şekilde halledilir.Anlayana!!!
Hahahahhaha çok güldürün emi bizi ekonomi de huzurda değil ama anket manket işlerinde
Aksini söylersen küçülürsün zaten.
boşuna stres yapmayın artık seçim yok kim kaybedeceğini bile bile seçim ister seçim yok artık olmuyacak olsada nasıl olacağı belli konuşmaya gerek yok halk ektiğini bicecek bunun başka izah tarzı yok beter olun
Böyle giderse bu ülke seçimi ancak rüyasında görür. 7 haziran 2015 te iyi kötü seçim olmuştu. ondan sonraki seçimlerin hiç biri sağlıklı değil. Korkuyorum bundan sonra da seçimler böyle olur....ve tabi ki; sağlıksız. Şimdiden muhalefetle iktidar partisinin şartları eşit değil. TRT denen borazan yasal olan muhalefet partilerinin haberlerini bile vermiyor. verse bile iktidarın değerlerine göre yorumluyor. nasıl seçim olacak...... seçim filan olmaz.....İktidar seçimleri alacağını % 100 50+ 1 garanti etmez ise allem eder kallem eder; ama seçimleri yapmaz. ..selamlar.....
Arkadaş hepiniz aynısınız. Yalakalığı yapıyorsunuz sonra teker teker kapı önüne konduğunuz da ver yansın ediyorsunuz. İçinizde bir tek dürüst insan çıkmaz mı be .
seçim öncesi insanlar üzerinde psikolojik baskı yaratmayın yemezler seçim günü göreceez bağımsızlar ve size muhalefet olanlar sandıklara sahip çıktığında herşey netleşecek
VER COŞKUYU KOLTUK SICAK GELDİ SİZE
DOĞRU SÖYLEMİŞ SORUN YOK?????!!!!!!!!!!!!!!
Doğru bu ülkede koyun bol hakllilar
İKTİDARDA KALMAK İÇİN NE GEREKİYORSA...O YAPILIYOR...
zaten yeni seçim kanunu ile ittifak yapınca baraj ortadan kalkıyor.
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