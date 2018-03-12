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Ankara'da son dakika korkutan patlama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 12:50 | Son Güncelleme

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde özel tüp depolarının bulunduğu alanda birbiri ardına meydana gelen patlamalar ilçede paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralıların olduğu öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Ankara Son dakika patlama Beypazarı

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Allah daha büyük acılar göstermesin inşallah ...
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