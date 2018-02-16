Canan Karatay bu kez onları çok kızdıracak

“Sizde genetik” ya da “Ölene kadar bu ilaçları içeceksin” denen hastalara Canan Karatay, “Gerçek Tıbbın 10 Şifresi” isimli yeni kitabında umut ışığı yaktı.
Kitabının basın toplantısında genetik teşhisi konulan hastalıkların kaynaklarını ve iyileşme süreçlerini anlatan Karatay “İnsülin direnci, obezite, diyabet, hipertansiyon, haşimato, depresyon, unutkanlık, kronik artrit, eklem ve kas ağrıları, polikistik over, fibrokistik meme, fibromiyalji ve kanser gibi genetik denilen pek çok hastalık genetik değildir. Bu hastalıkların sebebi, hücrelerin bozukluğundandır. Hücre dediğimiz şey, yaşa göre 3 ila 6 ayda bir yenilenir. ‘Genetiktir, iyileşmez’ ya da ‘Senin annen de şeker var, koruyucu olarak sana da bu ilacı verelim’ denilen hastalara, bu kitapla hastalıkların iyileştirilebilir olduğunu, genetik olmadığı gerçeğini açıklamak istedim” dedi.
FABRİKADA ÜRETİLEN YİYECEKLERİ YEMEYİN
Hücrelerin yanlış beslenme ya da olumsuz dış faktörlerden dolayı bozulduğunu, kitapta da bu bozuklukları giderme yollarını madde madde açıkladığını söyleyen Karatay, fabrikadan çıkan yiyeceklerin hastalıkları tetiklediğini savundu: “Fabrikadan çıkan yiyecekleri yemeyin. Doğallıklarını kaybetmiş, işlenmiş, bozulmuş, kimyasallarla boyanmış, ilaçlanmış, yapaylaştırılmış makro besinler, yani yediğimiz sağlıksız proteinler, karbonhidratlar ve trans yağlar, hücrelerin normal çalışmasını engellemeye başlayınca, vitamin ve mineraller de vücuda yeterli oranda giremiyor ya da vücutta etkili bir şekilde üretilemiyor. Bu durumda da vücuttaki katalizör veya kofaktör bulunmadığı için tüm hücrelerin yanı sıra, beynin, sinir, bağışıklık sistemleriyle bütün doku ve organlarda bozukluk ve aksaklıklar ortaya çıkıyor. Kısacası bu hastalıkları önleyebiliriz, hiç başlatmayabiliriz, başlamışsa durdurabiliriz ya da geçirebiliriz. Umutsuzluğu kırmak zorundayız. Herkesin vücudunda umut vardır.”
Hangi hastalıklar ilaçsız iyileşir diyor:
Kronik İnflamasyon
İnsülin Direnci
Obezite
Diyabet
Hipertansiyon
Haşimato
Depresyon
Unutkanlık
Kronik Artrit
Polikistik Over
Fibrokistik Meme
Fibromiyalji
Kanser
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