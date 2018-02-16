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Canan Karatay bu kez onları çok kızdıracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 04:16 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Canan Karatay yeni kitabının tanıtımında, “İlaca mahkum olmuş, ‘Ölene kadar bu ilaçları içeceksin’ diye beyinleri yıkanmış diyabet ve diğer hastaların, kalıcı olarak tedavi edilebileceğini ve ilaçlardan kurtulabileceğini bilmesi en insani haklarıdır” dedi.

Canan Karatay bu kez onları çok kızdıracak

“Sizde genetik” ya da “Ölene kadar bu ilaçları içeceksin” denen hastalara Canan Karatay, “Gerçek Tıbbın 10 Şifresi” isimli yeni kitabında umut ışığı yaktı.

Kitabının basın toplantısında genetik teşhisi konulan hastalıkların kaynaklarını ve iyileşme süreçlerini anlatan Karatay “İnsülin direnci, obezite, diyabet, hipertansiyon, haşimato, depresyon, unutkanlık, kronik artrit, eklem ve kas ağrıları, polikistik over, fibrokistik meme, fibromiyalji ve kanser gibi genetik denilen pek çok hastalık genetik değildir. Bu hastalıkların sebebi, hücrelerin bozukluğundandır. Hücre dediğimiz şey, yaşa göre 3 ila 6 ayda bir yenilenir. ‘Genetiktir, iyileşmez’ ya da ‘Senin annen de şeker var, koruyucu olarak sana da bu ilacı verelim’ denilen hastalara, bu kitapla hastalıkların iyileştirilebilir olduğunu, genetik olmadığı gerçeğini açıklamak istedim” dedi.

FABRİKADA ÜRETİLEN YİYECEKLERİ YEMEYİN

Hücrelerin yanlış beslenme ya da olumsuz dış faktörlerden dolayı bozulduğunu, kitapta da bu bozuklukları giderme yollarını madde madde açıkladığını söyleyen Karatay, fabrikadan çıkan yiyeceklerin hastalıkları tetiklediğini savundu: “Fabrikadan çıkan yiyecekleri yemeyin. Doğallıklarını kaybetmiş, işlenmiş, bozulmuş, kimyasallarla boyanmış, ilaçlanmış, yapaylaştırılmış makro besinler, yani yediğimiz sağlıksız proteinler, karbonhidratlar ve trans yağlar, hücrelerin normal çalışmasını engellemeye başlayınca, vitamin ve mineraller de vücuda yeterli oranda giremiyor ya da vücutta etkili bir şekilde üretilemiyor. Bu durumda da vücuttaki katalizör veya kofaktör bulunmadığı için tüm hücrelerin yanı sıra, beynin, sinir, bağışıklık sistemleriyle bütün doku ve organlarda bozukluk ve aksaklıklar ortaya çıkıyor. Kısacası bu hastalıkları önleyebiliriz, hiç başlatmayabiliriz, başlamışsa durdurabiliriz ya da geçirebiliriz. Umutsuzluğu kırmak zorundayız. Herkesin vücudunda umut vardır.”

Hangi hastalıklar ilaçsız iyileşir diyor:

  • Kronik İnflamasyon

  • İnsülin Direnci

  • Obezite

  • Diyabet

  • Hipertansiyon

  • Haşimato

  • Depresyon

  • Unutkanlık

  • Kronik Artrit

    • Eklem ve Kas Ağrıları

  • Polikistik Over

  • Fibrokistik Meme

  • Fibromiyalji

  • Kanser

  • Kronik ve Dejeneratif hastalık
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Canan Karatay ilaç hastalık

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Küresel sermayeye karşı dik duruş Canan hocanin mucadelesi.Gerçekden tam bir sistemdir bu ilaç ve gida sektörü.İnsan tabiatını bu yapay market.urunleri ile.bozdular sonrada ilaçlarını sürdüler.Böylece bir devir daim döngüsü elde ettiler.Para surekli dönmekte bu tekellerde.Pasta tabiki Abd ve İsrail şirketlerinde.
kimyada dışarıya %99 bağımlıyız..kimya mühendisleri 6 ay eğitim alıp polis oluyor ülkede..maden var diyorlar maden mühendisleri polis oluyor..işletme iktisat muazzaf subay alimlari ile subay oluyor..sonra neden böyle diye kem kum yapmaya hakkımız yok..bu halk hepsini sonuna kadar hak ediyor..
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