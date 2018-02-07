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Dağlıca artık çok farklı

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 10:40 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin sarp kayalıklar, derin vadiler ve yüksek dağlarla çevrili Dağlıca bölgesindeki 6. Hudut Tabur Komutanlığı, çevresindeki 7 üs bölgesiyle hudut güvenliğini sağliyor. 68 şehidi olan Dağlıca 6. Hudut Taburu ve üs bölgelerinde, artık teknolojinin ve güvenliğin her türlü imkanından yararlanılıyor. Dağların adeta törpülenerek yolların yapıldığı Dağlıca'da artık huzur ve güven hakim.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentindeki PKK/PYD/DEAŞ'lı teröristlere karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, Şemdinli ile Çukurca arasında kalan Irak sınırındaki Dağlıca'da da eller tetikte gece gündüz vatan nöbeti tutuluyor. Yapılan son düzenlemelerden sonra, sarp kayalıklardan derin vadilerden oluşan Dağlıca bölgesi artık daha güvenli. 6 Eylül 2015'te PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu aralarında Dağlıca 6. Hudut Tabur Komutanı Yarbay İlker Çelikcan'ın da bulunduğu 16 askerin şehit olmasının ardından bölgede yoğun bir çalışma başlatıldı. Dağlar adeta törpülenip, yollar yapılmış ve yükseklikleri 2 bin 600 rakımı bulan kartal yuvası noktalara teknolojinin tüm imkanları kullanılarak üs bölgeleri kuruldu.

MODÜLER ÜS BÖLGELERİ HEM KONFOR, HEM GÜVENLİK SAĞLADI

Birkaç yıl öncesine kadar doğal şartların el verdiği ölçülerde barınma alanları oluşturararak teröristlerle mücadele eden Mehmetçikler artık hem barındıkları alanlarla, hem de kullandıkları son teknolojik silahlarla teröristlerin korkulu rüyası oldular. ASELSAN tarafından geliştirilen modüler üs bölgeleri, Mehmetçiğe her türlü konforu sağlıyor. Dağlıca 6. Hudut Tabur Komutanlığı, çevresinde bulanan 7 üs bölgesi kalekol ve modüler üs bölgesi olarak dizayn edilmiş. Doğan Haber Ajansı ekibi de bu üs bölgelerinden biri olan Şikeftegeliği Üs Bölgesi'ni görüntüledi.

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DÖRTLÜ KORUMA

Irak'a sadece 2 kilometre mesafede bulunan Şikeftegeliği üs bölgesinde bulunan Hudut Kartalları, 24 saat gözetleme yapıyor. En ufak hareketlilik ise değerlendirilip, ateş altına alınıyor. Gelebilecek saldırılara karşı da modüler gelişmiş üs bölgeleri tam bir koruma sağlıyor. ASELSAN tarafından geliştirilen bu sistemde 4'lü koruma sistemi bulunuyor. Terörist sızmalarını sensörlü teller engelliyor. Saldırıyı ise ilk etapta yüksekliği 4 metreyi bulan çelik bariyer karşılıyor. Ardından da her türlü roketli saldırıyı önleyecek olan özel beton sistemi, aynı sistemle ikinci beton bariyer, son olarak da zırhlı konteyner karşılıyor.

MEHMETÇİK DUA BEKLİYOR

Kendisini güvende hisseden Mehmetçik için modüler gelişmiş üs bölgelerinde her türlü konfor da düşünülmüş. Yemekhane, çamaşırhane, berber, revir, yatakhane ve askerin kullandığı kantin bile zırhlı bir sisteme sahip. Konfor ise görev yapan Mehmetçiklere ev rahatlığı veriyor. Aşçılar tarafından yapılan sıcak yemek yiyebildiklerini ve sıcak yataklarında uyuyabildiklerini anlatan Mehmetçikler, tek beklentilerinin dua olduğunu belirtiyor.

GEÇMİŞİN SIKINTILARI AŞILDI

Yükseklikleri 2 bin 600 metreyi aşan kartal yuvası noktalara kurulan üs bölgeleri ve Türkiye'nin en büyük Taburu olan Dağlıca 6. Hudut Tabur Komutanlığı'nda geçmişin tüm sıkıntıları aşılmış. Bugüne kadar 68 şehit veren taburun koridorlarına bu kahraman şehitlerin fotoğrafları asılmış, geçmişin izleri ise o günlerden kalma fotoğraflarla anlatılıyor. Gece gündüz el tetikte nöbet tutan Hudut Kartalları, en küçük istihbaratı ve görüntüyü de artık değerlendirebiliyor. Harekat merkezine yansıyan bilgiyle asker teyekkuza geçiyor. Araziye çıkan askerler yol kontrolleri yapıp bölgenin güvenliğini sağlıyor.

DAĞLICA'DAN AFRİN'E SELAM

Irak sınırının sıfır noktasında görev yapan Mehmetçikler, teröre göz açtırmayıp, 24 saat hudut nöbeti beklerken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentindeki PKK/PYD/DEAŞ'lı teröristlere karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı da unutmadılar. Afrin'de kahramanca savaşan askerlere moral vermesi için obüs mermisine 'Dağlıca'dan Zeytin Dalı Kahramanlarına Sevgilerle' yazıp, teröristlerin geçiş güzergahına ateşlendi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Dağlıca Hakkari Yüksekova 6. Hudut Tabur Komutanlığı

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
çağımız uzay çağı uydu teknolojilerinden çok iyi faydalanmak lazım bu tür karakollara en büyük destek uzaydan gözlem ile mudahale gücümüzü artırmak ile olur diye düşünüyorum
bu ülkede ölmeden birşeyler düzelmiyor keşke önceden önlem alınsaydı o kadar şehidimiz de olmazdi
16 ŞEHİT VERİLMEZDEN 13 YIL ÖNCE İKTİDAR OLAN HÜKÜMET BU TEDBİRLERİ NEDEN DAHA ÖNCE ALMADI DA ŞİMDİ...? AÇILIMLA BU TERÖR ÖRGÜTÜNE KOL KANAT GERİLMEDİ Mİ? NEREDE O ULEMA DENİLEN TERÖR YANDAŞLARI? İKİ YIL ASKERİN ELİ KOLU BAĞLI İKEN TERÖRİST ÖRGÜTLENDİ, KIRSALI HAKİMİYETİ ALTINA ALDI, GIKINIZ ÇIKMADI... İMRALI GEZİ TURLARI GEÇ DE OLSA BİTTİ HERHALDE..!
Karakol Noktaları Daha Elverişli Yerlerde Olmalı, Doğu da ki Tüm Karakollarımız Kabak Gibi Orta da... Pusu'ya Elvetişli. Yazıktır Gencecik Fidanlarımız Daha Ellerine Yeni Silah Almış Çocuklarımız, Gelen Çapraz Ateşlerle Ya Şehit/Gazi Oluyor Ya Askerlik Sonrası Kalıcı Travma Yaşıyor. Bunların Hepsi Yanlış Strateji Sonucu Oluşan Durumlardır. Oysa 1984'ten Beridir Aktif Olarak Terörle Mücadele Ediyoruz. Bende Çukurca da Yaptım Askerliğimi, Hâlâ Bir Çok Açığımız Var.
ABD VE AB NİN AÇIKÇA DİREK DESTEKLEDİĞİ PKK-PYD, DAİŞ-İŞİT VE FETÖ-PDY GİBİ HAİNLERİ KESİN NET BİR ŞEKİLDE YOK EDEBİLMEMİZ İÇİN SAHİBİ EMPERYALLERDEN KURTULMAK ZORUNDAYIZ..
Her koşulda görevini yerine getiren çocuklarımızı sen koru ve kolla yarabbim.Ülkemize ne sebepten olursa olsun düşmanlık besleyen,içerdeki ve dışarıdaki hainler ile savaşan çocuklarımızın gözlerini keskin,zihinlerini berrak,parmaklarını korkusuz eyle yarabbim....
Niye bu kadar beklendiki demek geliyor insanın içinden!
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