Dağlıca artık çok farklı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentindeki PKK/PYD/DEAŞ'lı teröristlere karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, Şemdinli ile Çukurca arasında kalan Irak sınırındaki Dağlıca'da da eller tetikte gece gündüz vatan nöbeti tutuluyor. Yapılan son düzenlemelerden sonra, sarp kayalıklardan derin vadilerden oluşan Dağlıca bölgesi artık daha güvenli. 6 Eylül 2015'te PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu aralarında Dağlıca 6. Hudut Tabur Komutanı Yarbay İlker Çelikcan'ın da bulunduğu 16 askerin şehit olmasının ardından bölgede yoğun bir çalışma başlatıldı. Dağlar adeta törpülenip, yollar yapılmış ve yükseklikleri 2 bin 600 rakımı bulan kartal yuvası noktalara teknolojinin tüm imkanları kullanılarak üs bölgeleri kuruldu.

MODÜLER ÜS BÖLGELERİ HEM KONFOR, HEM GÜVENLİK SAĞLADI

Birkaç yıl öncesine kadar doğal şartların el verdiği ölçülerde barınma alanları oluşturararak teröristlerle mücadele eden Mehmetçikler artık hem barındıkları alanlarla, hem de kullandıkları son teknolojik silahlarla teröristlerin korkulu rüyası oldular. ASELSAN tarafından geliştirilen modüler üs bölgeleri, Mehmetçiğe her türlü konforu sağlıyor. Dağlıca 6. Hudut Tabur Komutanlığı, çevresinde bulanan 7 üs bölgesi kalekol ve modüler üs bölgesi olarak dizayn edilmiş. Doğan Haber Ajansı ekibi de bu üs bölgelerinden biri olan Şikeftegeliği Üs Bölgesi'ni görüntüledi.