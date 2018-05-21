Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 20 Mayıs'ta Şemdinli ilçesi Çatalca köyü kırsalında icra edilen arama tarama faaliyetinde, 5 el bombası,

3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 14 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör,

416 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait fişek,

8 şarjör kütüklüğü,

2 şarjör kılıfı,

2 telsiz,

gece görüş dürbünü,

dürbün,

kamera, kameraya ait 10 hafıza kartı,

300 metre kablo,

9 bin 200 lira,

2 fotoğraf makinesi bataryası,

radyo,

2 USB kablo,

6 şarj kablosu, akım ölçer,

güneş paneli,

şemsiye,

elektrikli fünye,

7 çanta, uyku tulumu, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi bulundu.

