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Hakkari'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 01:31 | Son Güncelleme

Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 5 el bombası, silah, çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 20 Mayıs'ta Şemdinli ilçesi Çatalca köyü kırsalında icra edilen arama tarama faaliyetinde, 5 el bombası,
3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 14 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör,
416 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait fişek,
8 şarjör kütüklüğü,
2 şarjör kılıfı,
2 telsiz,
gece görüş dürbünü,
dürbün,
kamera, kameraya ait 10 hafıza kartı,
300 metre kablo,
9 bin 200 lira,
2 fotoğraf makinesi bataryası,
radyo,
2 USB kablo,
6 şarj kablosu, akım ölçer,
güneş paneli,
şemsiye,
elektrikli fünye,
7 çanta, uyku tulumu, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Şemdinli terör operasyonu

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