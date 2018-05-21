Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, 20 Mayıs'ta Şemdinli ilçesi Çatalca köyü kırsalında icra edilen arama tarama faaliyetinde, 5 el bombası,
3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 14 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör,
416 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait fişek,
8 şarjör kütüklüğü,
2 şarjör kılıfı,
2 telsiz,
gece görüş dürbünü,
dürbün,
kamera, kameraya ait 10 hafıza kartı,
300 metre kablo,
9 bin 200 lira,
2 fotoğraf makinesi bataryası,
radyo,
2 USB kablo,
6 şarj kablosu, akım ölçer,
güneş paneli,
şemsiye,
elektrikli fünye,
7 çanta, uyku tulumu, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi bulundu.
Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi
Diyanet'ten kovulan İhsan Şenocak yine kadınları hedef aldı
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti
İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor
Erdoğan, Bosna Hersek'te müjdeleri sıraladı
Kuşadası'nda site havuzunda anneanne ile torunun korkunç ölümü
Taksim'de köpekle çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı
Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor
Tam da o anda yakaladılar
Huawei sahiplerine HDR müjdesi!
Dünyanın en utanç verici kareleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum