Samsun'daki FETÖ/PDY davasında karar

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 86 sanıktan 28'ine 2 yıl 1 ay ile 8 yıl 1 ay 6 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.
Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sağlık çalışanlarından oluşan tutuklu sanıklar Ahmet Kozan, Mehmet Tekeci ve Mustafa Akyel ile tutuksuz 83 sanıktan bazılar katıldı.
Tutuklu sanıklar Mehmet Tekeci'ye 8 yıl 1 ay 6 gün, Mustafa Akyel'e 7 yıl 5 ay 3 gün ve Ahmet Kozan'a 6 yıl 9 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Muhammet Cabir Özdemir'i 7 yıl 1 ay 1 gün, Murat Taşkayalı'yı 6 yıl 3 ay, Hasan Kılıç'ı 4 yıl 2 ay, Ahmet Yılmaz, Ali Osman Katrancı, Arzu Karlı, Bahadır Güngör Aydın, Bayram Karabayır, Edanur Özmen, Fatma Yolcu, Ferhat Ceren, Hikmet Tereci, Hulusi Varol, Mehmet Ümit Sevinç, Mustafa Güç, Mustafa Kiriş, Necla Suakıtıcı, Orhan Çelebi, Özkan Öztürk, Rıfat Yüksel, Samet Elçi, Serap Altuntop, Serap Erdil, Sinan Yavuz ve Yaşar Kutlu'yu 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı.
Sanıklardan Ahmet Kozan'ın tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar veren heyet, tutuksuz sanıklardan Badegül K, Sinan B. ve Şule İ'nin dosyasının ayrılmasını kararlaştırdı.
Heyet, tutuksuz 55 sanığın ise beraatine karar verdi.
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