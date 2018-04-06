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Tosun'un karakutusu ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 09:42 | Son Güncelleme

Binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan Çiftlik Bank'ın firari CEO'su Mehmet Aydın'ın Arjantin ve Uruguay'daki bağlantılarını kimlerin üzerinden kurduğu ortaya çıktı.

Çiftlik Bank olayında her gün yeni bir detay daha ortaya çıkıyor. Soruşturmanın odağındaki Mehmet Aydın’ın uluslararası bağlantıları ise soruşturmanın kilit noktalarından birini oluşturuyor. Son bilgiye göre, dünya çapında 'Kırmızı Bülten' ile aranan Mehmet Aydın’ın Uruguay ve Arjantin’deki bağlantılarını sağlayan önemli bir isme ulaşıldı.

ARJANTİNLİ FREDERİCO

Frederico Bottini... Arjantin vatandaşı olan Bottini, Mehmet Aydın’ın Arjantin ve Uruguay’daki ‘eli-kolu’ konumunda. Bottini, hem tercümanlık yapıyor hem de bürokratik işlemleri takip ediyordu. Banka para işlemleri dahil birçok önemli işi Mehmet Aydın adına yürüten Bottini, Aydın’ın Uruguay’daki Türk bağlantısı olan Osman Naim Kaya tarafından ayarlanmış. Mehmet Aydın’ın ekibiyle birlikte 5.5 ay boyunca Arjantin ve Uruguay’da olduğu dönemde 3 bin dolar maaşla ekibe dahil olan Bottini daha sonra da Mehmet Aydın için çalışmaya devam etmiş.

BUENOS AİRES'TEKİ KİRALIK EV

Bottini, Mehmet Aydın’ın Arjantin’in başkenti Buenos Aires’in en lüks bölgelerinden Puerto Madero’daki evini de kiralamasına da yardım eden kişi... Bottini’yi Mehmet Aydın ile buluşturan Osman Naim Kaya ise geçtiğimiz hafta tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aydın Çiftlik Bank Uruguay

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