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'Zincirli Kayalar' dinamitle patlatılarak kaldırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 17:00 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, tepelik alanda yan yana bulunduğu için 'Zincirli Kayalar' olarak adlandırılan büyük kaya parçaları, dinamitlerle patlatılarak kaldırılma çalışmalarına başlandı.

'Zincirli Kayalar' dinamitle patlatılarak kaldırılıyor

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, tepelik alanda yan yana bulunduğu için 'Zincirli Kayalar' olarak adlandırılan büyük kaya parçaları, dinamitlerle patlatılarak kaldırılma çalışmalarına başlandı.
Dağçeşme ve Moymul mahalleleri arasında, tepelik alanda bulunan kaya parçalarının, alt kesimlerdeki evler ve yoldan geçen araçlar için tehlike yarattığı gerekçesiyle kaldırılmasına karar verildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kayaları dinamitle patlatma çalışmalarına bugün başladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çevre güvenliği aldığı çalışmalarda ilk olarak AFAD ekipleri, patlama sırasında kaya parçalarının etrafa zarar vermemesi için kayaları çelik ağlarla sardı, ön tarafa da hendekler açtı. Ekipler daha sonra kaya parçalarının dinamitle patlama çalışmasını başlattı.
60 GÜNDE TEMİZLENECEK
Çalışmaları Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Belediye Başkanı Mustafa Güler ile AFAD İl Müdürü Ali Artun da izledi. Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, kayaların 60 gün içerisinde temizlenmesinin planlandığını söyledi. Güler, "Patlayıcı kullanılarak dev kayaların bölgeden kaldırılması için çalışmalara start verildi. AFAD ekiplerinin planlamalarına göre çalışmalar Temmuz ayının sonunda tamamlanacak. Biz belediye olarak parçalanan kayaları tesisimize taşıyarak geri dönüşümde değerlendireceğiz. Kayalar temizlendikten sonra da yolu genişleterek çevre düzenlemesi yapacağız" dedi
'ZİNCİRLİ DEDE'
İlçe sakinleri, kayalıkların olduğu yere kimler tarafından konulduğunu bilmedikleri 'Zincirli Dede, Ruhuna Fatiha' yazılı mermer tabela asıldığını söyleyerek, "Burası bir türbe değil. Yan yana kaya parçaları olduğu için buraya 'Zincirli Kayalar' adı verilmiş. Bu kayalıklar, Allah göstermesin buradan göçmüş olsa mahallenin yarısını götürür. Bunun için bunların kaldırılması gerekir" dedi.

FOTOĞRAFLI

'Zincirli Kayalar' dinamitle patlatılarak kaldırılıyor'Zincirli Kayalar' dinamitle patlatılarak kaldırılıyor'Zincirli Kayalar' dinamitle patlatılarak kaldırılıyor'Zincirli Kayalar' dinamitle patlatılarak kaldırılıyor

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