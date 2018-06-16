Başbakan Yıldırım Alevi kanaat önderleri ile bayramlaştı

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-BAŞBAKAN Binali Yıldırım;"1938 Dersim büyük bir acıdır. Bu ülke Dersim'le yüzleşmelidir. Hiç bir yanlışın arkasında durmak gibi bir lüksümüz yok. Makul olan imkansız olanı değil, makul olanı yapmak açısından elimizde her zaman fırsat var. Bunun için Cemevlerinin statüsünü tartışma alanından çıkarmaya karar verdik."

Başbakan Binali Yıldırım, Alevi Kanaat Önderleri ile bayramlaştı. Bakırköy'de bir otelde düzenlenen programa Binali Yıldırım'ın yanı sıra eşi Semiha Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile davetliler katıldı. Başbakan Yıldırım programın başında "Haydar Haydar" türküsünü seslendiren türkücüye eşlik etti.

Başbakan Yıldırım burada yaptığı konuşmada, "Anadolu toprakları binlerce yıldır vatanımız. Hepimiz biriz. Farklılıklarımız da bizim en büyük zenginliğimiz. Erzincan'da doğup, büyümüş biri olarak bu birlikteliğin ne anlama geldiğini bilenlerden biriyim. Hepimizin yolu, Hak Muhammed, Ali yoludur. Rabbimiz bir, kitabımız bir, peygamberimiz birdir." dedi.

"TERÖR BİZİM BAŞIMIZIN BELASIDIR"

Tunceli'ye yaptığı ziyarette edindiği izlenimleri aktaran Yıldırım, "İnsanlar terörden kurtulmuş olmanın rahatlığı içerindeler. Terör bizim başımızın belasıdır. Terör yüzünden bölgelerimizin gelişmesi gecikti. Yatırımlar gitmedi. Gençlerimiz gelecek umutlarını kaybetti. Bunu istismar eden terör örgütleri bu çocuklarımızı dağa yönlendirdi. Kalem tutması gereken ellere silah tutuşturuldu. Binlerce masum insanın hayatı yok edildi. Bölücü terör örgütü PKK'nın aslında 'Kürtler' diye bir sorunu yok. Kürtlerin de, Türklerin de en büyük sorunu PKK'dır." diye konuştu. "BU KADAR ZALİMLİK OLUR MU?"

Başbakan Yıldırım konuşmasının devamında "Sakarya'da yaşanan olayı görüyor musunuz? Bunu yapanlara ben 'insan' demekten utanıyorum. Bu kadar zalimlik olur mu? O da bir can. Bre alçak! Sen onun ayaklarını nasıl kesersin? O cana nasıl kıyarsın? Bizim ecdadımız, geleneğimiz karıncayı incitmeyi bile bir suç görüyor. Bunlar maalesef dönüp, dolaşıp eğitime geliyor. Eğitim işin başı. Mutlaka her yönden eğitimi, her yaşa eriştirmemiz lazım. Toplumda husumet duygularını değil, kardeşlik duygularını çok daha fazla işlememiz lazım. " ifadelerini kullandı.